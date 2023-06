Vollere Lohntüten bei den LVB - Weiterer Streik vom Tisch

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

gute Nachrichten von den Leipziger Verkehrsbetrieben: einen weiteren Streik der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird es nicht geben. Denn sie bekommen, wie gefordert, höhere Löhne. Die LVBler mit dem Tarifvertrag Nahverkehr (TVN) verdienen ab 2024 durchschnittlich 22 Prozent mehr und erhalten Zulagen. Das sagte LVB-Arbeitsdirektorin Katrin Lukas.

Die Gehälter steigen in allen Entgeltgruppen um mindestens 500 Euro monatlich, zusätzlich kommen rund 250 Euro Zulage hinzu. Durch diese neuen Vergütungsstrukturen steigen die Grundgehälter beispielsweise bei den LVB-Fahrern nach der Probezeit von aktuell monatlich 2400 Euro auf mehr als 2700 Euro im Januar 2024 und auf mehr als 3100 Euro im März 2024. Zusätzlich würden monatlich rund 250 Euro an Zulagen gezahlt, heißt es im Unternehmen. „Mit diesen neuen Tarifen im Nahverkehr liegen wir vor anderen Unternehmen und über anderen Mobilitätsdienstleistern in der Branche – auch vor Sachsen-Anhalt und Thüringen“, so Katrin Lukas.

Den Sonder-Inflationsausgleich gewähren wir allen Mitarbeitern, nicht nur den 2000 Angestellten, die bei uns im TVN-Tarif arbeiten.“ Katrin Lukas LVB-Arbeitsdirektorin

Mit den neuen Gehältern wird auch eine Werbekampagne ins Leben gerufen, über die dringend benötigte Fahrerinnen und Fahrer, aber auch andere Fachkräfte gewonnen werden sollen. Quereinsteiger sollen eine Einstiegsprämie von 4000 Euro erhalten, ausgebildete Busfahrer sogar 5000 Euro. „Wir wollen damit noch in diesem Jahr hundert Fahrer und Fachkräfte für verschiedene Berufe gewinnen und anschließend 200 bis 300 weitere, die wir für den Ausbau unserer Angebote und Nachbesetzungen von Rentenantritten benötigen.“

Bezahlt werden sollen die Gehaltssprünge nicht mit drastischen Preisanhebungen bei den Fahrkarten. „Wir haben dafür mit dem Stadtratsbeschluss für den Ausbau der Mobilität im April einen 9-Millionen-Euro-Zuschuss von der Stadt erhalten und werden im nächsten Jahr weitere 11,5 Millionen Euro bekommen“, blickt Lukas voraus. Was sich die Leipziger Verkehrsbetriebe noch haben einfallen lassen, um neue Kolleginnen und Kollegen für sich begeistern zu können, weiß mein Kollege Andreas Tappert.

Und nachdem die Kuh in Leipzig vom Eis ist, schauen wir gebannt auf den Rest des Landes. Denn ob sich die EVG und die Deutsche Bahn noch vor dem Beginn der Sommerferien auf neue Konditionen einigen können, ist offen. Klar ist, dass ein Streik in Kombination mit einer zu erwartenden höheren Nachfrage wegen des Deutschlandtickets keine gute Kombination ist. Abgesehen davon muss auch die Deutsche Bahn neue Wege gehen, um ihr Angebot aufrecht zu erhalten bzw. es ausweiten zu können.

Bild des Tages

Was für eine Entwicklung: In Moskau hat die russische Armee Checkpoints eingerichtet, weil sich die Söldner der Wagner-Gruppe auf dem Weg in die russische Hauptstadt befinden sollen. © Quelle: IMAGO/SNA

Die aktuelle Lage können Sie im Liveblog mitverfolgen.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Ärger mit Instagram: Als Eves120 legt die Leipzigerin Eva Hesselbarth deutschlandweit in Clubs auf – mit immer größerem Erfolg. Nun hat Instagram ihren Account gelöscht. Der Grund ist ein Witz, den sie auf ihre Seite schrieb. Als Eves120 legt die Leipzigerin Eva Hesselbarth deutschlandweit in Clubs auf – mit immer größerem Erfolg. Nun hat Instagram ihren Account gelöscht. Der Grund ist ein Witz, den sie auf ihre Seite schrieb. Die junge Künstlerkarriere ist gefährdet.

Ärger mit der Polizei: Tobias Burdukat ist in Grimma und über die Kleinstadt hinaus bekannt. Für sein soziales Engagement wurde er mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet. Nun bekam der 40-Jährige Besuch von der Polizei – Tobias Burdukat ist in Grimma und über die Kleinstadt hinaus bekannt. Für sein soziales Engagement wurde er mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet. Nun bekam der 40-Jährige Besuch von der Polizei – zu tun hat das indirekt mit „Tag X“ in Leipzig.

Ärger beim Parken: Statt bis 18 Uhr wird seit Januar vor der Sporthalle Leplaystraße bis 22 Uhr eine Parkgebühr erhoben, außerdem zusätzlich an Sonntagen. Dagegen liefen die Vereine Sturm. Statt bis 18 Uhr wird seit Januar vor der Sporthalle Leplaystraße bis 22 Uhr eine Parkgebühr erhoben, außerdem zusätzlich an Sonntagen. Dagegen liefen die Vereine Sturm. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Landratswahl in Sonneberg: Die AfD hat in Thüringen die Chance, ihren ersten Landrat in Deutschland ins Amt zu bringen. In einer Stichwahl wird entschieden, ob ihr Bewerber Robert Sesselmann oder der amtierende CDU-Landrat Jürgen Köpper die Nase vorn hat.

Start der jüdischen Woche: Die Jüdische Woche in Leipzig bietet vom 25. Juni bis 2. Juli mehr als 100 Veranstaltungen – nicht nur im Ariowitsch-Haus, sondern über die ganze Stadt verteilt. Die Eröffnung findet um 15 Uhr im Innenhof des Grassimuseums statt. Die Jüdische Woche in Leipzig bietet vom 25. Juni bis 2. Juli mehr als 100 Veranstaltungen – nicht nur im Ariowitsch-Haus, sondern über die ganze Stadt verteilt. Die Eröffnung findet um 15 Uhr im Innenhof des Grassimuseums statt. Der Eintritt ist frei.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen entspannten Sonntag,

Ihr

Reik Anton

Chef vom Dienst

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ