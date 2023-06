﻿Vom Riverhouse bis zum Motel One: Neuer Architekturführer für Leipzig erschienen

Leipzig. Leipzigs Stadtbild hat sich verändert: Hier wurde viel investiert – neue Gebäude wie die Sächsische Aufbaubank mit ihrem Säulengarten, das Trias-Gebäude am Martin-Luther-Ring, das Hafenviertel in Lindenau, das Porsche-Werk oder die als modernes Gymnasium am Palmengarten sanierte ehemalige Max-Klinger-Schule in Plagwitz prägen das Antlitz unserer Stadt. Deshalb wurde es Zeit, die neuen und alten Gebäude in einem Architekturführer zusammenzufassen. Wolfgang Hocquél, der bekannte Kulturhistoriker und Denkmalpfleger, hat diese Mammutaufgabe übernommen. Er hat seinen Vorgänger „Leipzig Architektur“ komplett überarbeitet und ergänzt. „Architekturführer Leipzig – Von der Romanik bis zur Gegenwart“ heißt das lesenswerte Ergebnis, welches die wichtigsten der 15 000 Kulturdenkmale Leipzigs vorstellt. Erschienen ist es im Leipziger Passage-Verlag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Motel One in der Ritterstraße. © Quelle: Passage-Verlag

Von A wie Altes Rathaus bis Z wie Zinnfigurenmuseum Torhaus Dölitz sind 280 Objekte aus verschiedenen Epochen abgebildet. Sie sind nummeriert, nach Innenstadt und Stadtbezirken geordnet und auch auf Karten zu finden. Großformatige Farbfotografien könnten die Stadt nicht besser beschreiben. Hinzu kommt ein historischer Abriss, der die Entwicklung von Städtebau und Architektur beschreibt. Hingucker wie das „Riverhouse“ an der Weißen Elster sind zu entdecken. Das ist die im Volksmund „Die drei Gleichen“ genannte Wohnhausgruppe, die auf dem früheren Gelände einer Karosseriebaufirma entstanden ist. Auch über historische Gemäuer – etwa das Lehmwellerhaus in der Raschwitzer Straße 4 – ist einiges zu erfahren. Das ist eines der wenigen erhaltenen Gebäude des alten Ortskerns von Lößnig.

Das Lehmwellerhaus in der Raschwitzer Straße 4 ist eines der wenigen erhaltenen Gebäude des alten Ortskerns von Lößnig. © Quelle: Passage-Verlag

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer Lust hat, kann abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten einer reizvollen Metropole viel Neues über herausragende Gebäude des Historismus, des Art déco und der Nachkriegsarchitektur erfahren. Aber eben auch über die rege Bautätigkeit der letzten drei Jahrzehnte. Baumeister, Architekten und Städteplaner werden ebenfalls gewürdigt. Eine Zeittafel zur Kultur- und Kunstgeschichte gibt es auch. Fazit: Ein handliches Buch, das sowohl für Einheimische als auch für interessierte Touristen viel zu bieten hat.

Das Buch hat 416 Seiten und kostet 19,90 Euro.

LVZ