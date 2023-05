﻿Vom Steampunk bis zum klassischen Goth: Fünf Stile auf dem WGT 2023

Leipzig. Nicht nur schwarz: Während des Wave-Gotik-Treffens (WGT) in Leipzig sind Menschen in sehr verschiedenen Kleidungsstilen unterwegs. Manche tragen jeden Tag ein komplett anderes Outfit und wollen nicht kategorisiert werden. Andere ziehen sich immer ähnlich an – aus ganz bestimmten Gründen. Wir haben mit fünf WGT-Besucherinnen und Besuchern über ihre Kleidung gesprochen.

Cyberpunk: Timi, 37, Postzustellerin aus Waltershausen

Leuchtet im Schwarzlicht fast immer: Cyberpunk Timi auf dem WGT in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Timi war schon immer Metal-Fan, aber bei diesem Musikstil gibt es aus ihrer Sicht ein entscheidendes Problem: „Man kann nicht dazu tanzen – und ich liebe tanzen.“ Und deswegen hat sie irgendwann diese oft futuristisch-düstere Elektromusik für sich entdeckt, die in der Cyberpunk-Szene gehört wird. Die Vorbilder der Cyperpunks stammen aus dystopischer Science-Fiction-Literatur, also aus entmenschlichten Fantasiewelten. Für Timi gibt es trotz dieser Düsternis neben der Tanzbarkeit noch einen weiterem Pluspunkt der Cyperpunk-Subkultur: die dominierenden Neonfarben, die passen ihr perfekt. „Ich hab bei mir Zuhause viel Schwarzlicht, und meistens leuchte ich an mehreren Stellen meiner Kleidung oder auch an den Fingernägeln“, sagt Timi.

Klassischer Goth-Style: Ildiko, 38, Personalerin aus Ungarn

Ildiko trägt unterschiedliche Stile, diesmal: so © Quelle: Andre Kempner

Als Ildiko sich am Sonntag für ein WGT-Outfit entscheidet, muss es vor allem eines sein: bequem. Keinen ausladenden Rock, wie sie ihn am Freitag zum Viktorianischen Picknik getragen hatte – sondern eben eher so, wie sie ihren Stil am dritten WGT-Tag selbst beschreibt: ein klassisches Goth-Outfit, gemischt mit romantischen Elementen. Ihr Gesicht hat Ildiko dabei weiß geschminkt, wie die klassischen Gruftis, die sich bei ihren Outfits auf Tod, Vampire und Okkultes beziehen. Als dieser Stil in den späten Siebzigern aufkam, machte das manchen Menschen Angst. Heute sei das nicht mehr so, sagt Ildiko. Sie arbeitet als Personalerin bei einem internationalen Automobil-Konzern, also in einem eher klassischen Unternehmen. Dort wurde sie, so erzählt Ildiko das, von einem ihrer Chefs neulich ausdrücklich für ihre Authentizität gelobt. Denn: Ildiko verzichtet zwar bei der Arbeit auf Kontaktlinsen und allzu aufwändiges Make-Up. Aber komplett anders sieht sie jenseits von Festivals wie dem WGT nicht aus. „Den Rock zum Beispiel, den trage ich sehr oft“, sagt sie.

Steampunk: Mike, 56, Beamter aus Südwestthüringen

Zeitreisender: Mike aus Thüringen © Quelle: Andre Kempner

Hätte man weiter auf Dampf gesetzt, also auf die in der Industrialisierung vorherrschende Antriebsform, dann wäre die Menschheit schon viel eher auf dem Mond gelandet, als es ihr schließlich im tatsächlichen historischen Ablauf gelang - da ist Mike sich ganz sicher. Mike ist Steampunk, das sagt er ohne Einschränkung, und es ist auch kaum zu übersehen. Steampunks rekurrieren mit ihren Outfits und selbstgebauten Maschinen an die Zeit der Industrialisierung. Mike hat sich einen „mit Uran betriebenen Zeitreisegenerator“ selbst gebaut, er trägt ihn wie einen Rucksack auf dem Rücken. Er sei schon bei den Dinosauriern gewesen und im Inneren der Erde (“dort ist es hohl“). Im zivilen Leben als Beamter trägt Mike die Maschine natürlich nicht mit sich herum. „Aber jeder Mensch ist ein bisschen verrückt und warum soll man das nicht auch ab und zu mal zeigen.“ Er jedenfalls brauche das.

Elisabethanischer Stil: Zora, 42, Weiterbildnerin aus der Schweiz

Liebt Shakespeare: Zora auf dem WGT Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Viele Stile auf dem WGT haben historische Bezüge – und für Laien sind manche davon schwer auseinander zu halten. Ist das jetzt viktorianischer Stil? „Nein, das ist eher so Elisbathanisches Zeitalter – aber kombiniert mit Elementen, die mir einfach gefallen“, sagt Zora. Ihr Outfit hat sie teilweise anfertigen lassen. Die Rabenköpfe aber, die sie am Kopf trägt und an mehreren Stellen ihres Kleides, die hat sie selbst gegossen. „Das ist Heißkleber“, sagt Zora, und lässt einen gerne mal draufklopfen: stimmt, kein Metall, obwohl es so aussieht. Zora mag zwar auch die Musik auf dem WGT, Lord of the Lost zum Beispiel, aber ihren Kleidungsstil hat sie eher aus anderen Gründen für sich gewählt. „Ich mag einfach diese Zeit – ich bin ein großer Fan von Shakespeare und der Art, wie damals gesprochen wurde“, sagt Zora. In ihrem Berufsalltag bildet Zora Erwachsene im Bereich Psychiatrie weiter – und trägt dabei zwar nicht so aufwändige Sachen wie zum WGT, aber zum Beispiel grundsätzlich immer besondere Röcke. „Ich versuche, nur nicht alles in Schwarz zu tragen, denn ich mag diese traurige und depressive Ecke nicht, in die man dann geschoben wird“, sagt sie.

Wikinger- und Mittelalter-Stil: Dave, 34, Chemikant aus Leuna

Historisch unkorrekt: Dave im Heidnischen Dorf des WGT © Quelle: Andre Kempner

Warum ausgerechnet ein Stilmix aus Wikinger- und Mittelalter-Optik? „Das passt doch zu meiner Statur“, sagt Dave und lacht. Einziges Problem: „Es ist schwer oder jedenfalls sehr teuer, Mittelalter-Schuhe in Größe 48 zu finden“. Das ist aber nicht der einzige Grund, weswegen Dave sich zwar einem bestimmten Zeitalter optisch annähern will, aber keinen großen Wert auf historische Korrektheit legt. „Ich kombiniere, was mir gefällt“, sagt er. Er kommt regelmäßig ist Heidnische Dorf auf dem WGT, „das ist eine kleine Alltagflucht, gerade, wenn in der Welt so viel los ist, wie aktuell wieder“, sagt er. Auf Festivals will er auffallen, „das ist ja klar“. Deswegen auch die Blindlinse und das besondere Make-up. „Ich trage aber auch in meiner Freizeit oft einen Kilt, das ist im Sommer auch einfach angenehmer“, sagt er. Nur bei der Arbeit nicht, da ist sein Outfit deutlich eintöniger: ein gewöhnlicher Blaumann.

