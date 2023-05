﻿Von begeistert bis skeptisch: So lief die erste Woche mit dem 49-Euro-Ticket

Leipzig. Rund 60 Kilometer, 54 Minuten. An Entfernung und Fahrtzeit bis zum Arbeitsplatz hat sich für Jane Sakel im Mai nichts geändert, wohl aber an den monatlichen Kosten: 49 Euro statt 200. Die Leipzigerin, die beruflich nach Torgau und zurück pendelt, gehört zu den großen Profiteuren des Deutschland-Tickets. „Für mich ist das wunderbar“, sagt die Veranstaltungsmanagerin. Am Ende der Premieren-Woche des bundesweit neuen Fahrscheins überlagern positive Einschätzungen den Frust, der sich zu Beginn breitgemacht hatte.

Mit 49 Euro bundesweit unterwegs im öffentlichen Nahverkehr – das sperrt im Gegensatz zum kurios niedrigpreisigen 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr zwar die finanziell Schwächsten aus, bleibt aber ein Impuls der Bundesregierung, den man als anachronistisch einordnen darf: Während sich die Welt drumherum drastisch verteuert, werden die „Öffis“ preiswerter.

Geduldsspiel: Vor allem am Dienstag standen lange Schlangen vor den Servicepunkten der LVB. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Vor der ersten Fahrt geriet der Ticketkauf zum Gedulds- bis Lottospiel. Selbst am Mittwoch meldete die Deutsche Bahn überlastete Buchungssysteme – obwohl der Verkauf schon vor einem Monat begonnen und der deutlich größere Ansturm auf den 9-Euro-Vorgänger im letzten Jahr weniger Probleme verursacht hatte. „Bei mir stand der Wecker schon auf 4 Uhr morgens, um eine Chance zu haben“, berichtet Jane Wegewitz, Gründerin des Leipziger Projekts „Enter History“. „Am Abend klappte es dann aber doch.“

Haarsträubendes drohte der Kundschaft im DB-Reisezentrum, zusätzlich zur langen Wartezeit. Eine Mitarbeiterin behauptete schon am Dienstag, man könne jetzt nur noch Tickets ab Juni erhalten, daran sei „die Regierung schuld“. Ein Anruf bei der Hotline des Unternehmens ergab: „Beides ist Blödsinn.“ Am Dienstag sorgten Wartereihen vor dem Servicecenter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) in der Markgrafenstraße für eine ungewollte Fußverkehrsberuhigung der Petersstraße. Ähnlich die Situation am Standort Willy-Brandt-Platz.

Beschreibung nicht optimal

LVB-Sprecher Marc Backhaus weist darauf hin, dass der Kauf von 49-Euro-Tickets auch über die „Leipzig Move“-App möglich ist, für Stammkunden über das LVB-Kundenportal auf L.de. Das Wechseln von anderen Abos in das neue Deutschland-Ticket müsse dann unter anderem an den aufgestellten Automaten vorgenommen werden. „Die Beschreibung zur Registrierung der Chipkarten war anfangs nicht optimal, aber auf unseren Social-Media-Kanälen, der Website und im Kundenservice wird das nun verständlich erklärt.“

Das Holpern zu Beginn der „Ära 49“ hatte Leipzig nicht exklusiv; bei vielen Anbietern klemmte es noch. Fragt man Ticket-Nutzerinnen und -Nutzer, überwiegt nach Überwindung der Hürde die Zufriedenheit. Aljoscha (28) nutzt das Ticket privat, weil er familienbedingt zwischen Leipzig und Großkugel pendelt. „Dafür ist das sehr gut“, sagt er. „Allerdings wird es noch viel Unmut geben, weil das Ticket auf manchen Strecken eben doch nicht gilt.“

Wartet noch auf das Job-Ticket ihres Arbeitgebers: Antje Schnell nimmt immer ihr Rad mit in die Bahn. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Nach der ersten Woche Deutschlandticket schält sich schnell der Unterschied zur Phase des 9-Euro-Vorgängers heraus. „Die Züge sind bislang nicht voller“, konstatiert Jane Sakel. „Aber grundsätzlich fahren längst mehr Menschen mit der Bahn als früher.“ Richtung Torgau sei die Fahrt kein Platzproblem, „die S 5 nach Halle ist am frühen Morgen dagegen immer bedenklich gefüllt.“

Auch wenn es selbst für diejenigen, die ihr Rad mit in die Bahn nehmen, bislang weitgehend entspannt läuft, könnte die begrenzte Kapazität auf Dauer ein Problem werden. „Bekommen wir kontinuierlich mehr Fahrgäste, sind nicht genug Waggons vorhanden“, sagt ein Zugbegleiter. Da ist es wieder, das deutsche Problem des heruntergesparten Bahnsystems samt Personalmangel und maroder Schienennetze.

Großzügiger Arbeitgeber: Norkon-Geschäftsführer Ronald Schubert finanziert seinen Angestellten das 49-Euro-Ticket komplett, mit fünf Prozent unterstützt vom Bund. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Ein spannender Aspekt ist die Kombination mit dem Job-Ticket. Um öffentliche Verkehrsmittel schmackhafter zu machen, schießt der Bund bis Ende 2024 den Unternehmen fünf Prozent dazu, die mindestens 25 Prozent des Tickets bezahlen. So kommen Arbeitnehmende auf höchstens 34,30 Euro pro Monat. Das findet auch Antje Schnell attraktiv. „Mein Arbeitgeber leitet das gerade in die Wege“, so die 49-Jährige, die zur Fahrt ins Referat Forschung der Uniklinik Leipzig immer das Rad mit in die S-Bahn nimmt. „Bis jetzt zahle ich noch 60 Euro, das wird dann aber deutlich billiger.“

In dem Punkt haben es Pia und Marc noch besser getroffen. Die beiden jungen Leute kommen gerade von ihrer Schicht bei DHL und steigen in die S 3. „Das Unternehmen übernimmt bei der Kombi mit dem Job-Ticket sogar 35 Euro, wir müssen nur 14 zahlen“, erklärt Pia. „Das ist natürlich unschlagbar.“ Womit sie nicht ganz recht hat. Ronald Schubert, einer der beiden Geschäftsführer der Leipziger Investment-Gesellschaft Norkon, stellt seinen Angestellten das 49-Euro-Ticket sogar kostenlos zur Verfügung.

„Mit dem Ticket unkomplizierter“

„Wir möchten zum einen die Verkehrswende befördern und andererseits unserem Personal das Reisen erleichtern“, sagt er. „Da wir deutschlandweit in Gewerbeimmobilien investieren, müssen wir auch viel reisen. Das wird mit dem Ticket unkomplizierter.“

Auch die LVB haben zahlreiche Anträge für das neue Jobticket. Noch sind nicht alle abgearbeitet. „Aber wie bei allen anderen Verkehrsunternehmen gilt: Liegt die Empfangsbestätigung für die Bestellung vor, kann man damit schon fahren.“ Insgesamt registriert der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) aktuell rund 70.000 Deutschland-Ticket-Nutzende, über 50.000 davon sind LVB-Kundschaft. „Den größten Anteil machen angepasste Abos aus, nämlich fast 35.000“, so Sprecher Backhaus. „„Woher die Menschen kommen und aus welchem Produkt sie wechseln, werden wir bis spätestens Juli durch eine Befragung auf Bundesebene wissen.“

Bahn hat schon 1,3 Millionen Tickets verkauft

Schon jetzt beachtliche Zahlen hat auch die Deutsche Bahn. „Das Deutschland-Ticket ist ein enormer Erfolg“, konstatiert Konzernsprecherin Claire Bilgen-Berthod auf LVZ-Anfrage. „Alleine im ersten Monat haben wir mehr als 1,3 Millionen Tickets verkauft. Nach dem ohnehin schon großen Interesse in den ersten Wochen ist die Nachfrage am Wochenende und am 1. Mai noch einmal deutlich angestiegen.“ Aus diesem Grund sei es zu den Verzögerungen gekommen.

Veranstaltungsmanagerin Jane Sakel pendelt von Leipzig nach Torgau und spart monatlich 150 Euro ein. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Der Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die Deutsche Bahn gehen davon aus, dass sich perspektivisch 17 Millionen Menschen das Deutschlandticket zulegen werden. Doch der Boom täuscht nicht darüber hinweg, dass eher Menschen im urbanen Raum davon profitieren, denn auf dem Land fahren wenige bis keine öffentlichen Verkehrsmittel. „Da gibt es riesigen Nachholbedarf“, urteilt auch Antje Schnell. „Von mehr und besseren Strecken ist ja schon seit Jahren die Rede, doch passiert ist noch nichts.“

Kann sie mit dem Ticket klappen, die Verkehrswende? „Wenn es nicht irgendwann mehr Waggons und mehr Personal gibt, sehe ich schwarz“, so Jane Sakel. Außerdem lohne sich für die Bevölkerung in der Fläche, die auf das Auto angewiesen ist, der 49-Euro-Fahrschein höchstens für Urlaube innerhalb von Deutschland. Für Städter natürlich ebenso. Jane Wegewitz beispielsweise hat sich das Ticket genau aus diesem Grund besorgt. „Am Wochenende fahre ich damit gemütlich ins Allgäu“, verrät sie.