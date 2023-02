﻿„Europa nach Sachsen holen“: Warum das Justizministerium junge Menschen auf Reisen schickt

Sachsens Justizministerium hat an 250 junge Menschen Interrail-Tickets plus einen Reisekostenzuschuss verlost. Wohin es jetzt gehen soll und warum – Reisende aus Leipzig berichten.

Leipzig. Sebastian Becker ist 26 Jahre alt, macht gerade seinen Doktor in Meteorologie und liebt Landschaften und das Wetter. Beides, glaubt er, ist in manchen Ländern Europas besonders interessant. In der Schweiz, Österreich und Schweden zum Beispiel, wo er schon war. Und in Norwegen, wohin er dieses Jahr fahren will – auf Einladung des Sächsischen Justizministeriums. Denn das kümmert sich neben Strafvollzug und Gerichtswesen auch um die unbestimmteren Disziplinen Europa und Demokratie. Und für diese will das Ministerium nun auch mit der Reise von Sebastian Becker etwas tun.

Den Kontinent gratis bereisen

Das Justizministerium hat 250 Interrail-Tickets an junge Menschen verlost. Das sind jene Fahrkarten, mit denen man zu einem Pauschalpreis unbegrenzt Zügen bei vielen europäischen Eisenbahnunternehmen nutzen und den Kontinent bereisen kann. Mehr als 3000 Menschen zwischen 18 und 27 Jahren haben sich auf die kostenfreien Monatstickets beworben, die das Ministerium unter dem Titel „SaxoRail“ erstmals verteilt. 250 Glückliche unter den Bewerberinnen und Bewerbern wurden ausgelost. Sie bekommen das Ticket, einen Reisekostenzuschuss von 250 Euro und sollen nun „Sachsen nach Europa bringen und Europa nach Sachsen“. So jedenfalls hat es am Sonnabend Justizministerin Katja Meier (Die Grünen) gesagt, als sie einige der bald Reisenden zu einem Europa-Workshop in Leipzig begrüßte.

Meteorologie-Doktorand Sebastian Becker (26) beim SaxoRail-Vorbereitungsseminar in Leipzig © Quelle: André Kempner

Unter den Gewinnern der Tickets sind auch Lucie Labude, 22 Jahre alt und Aaron Schönfeld, 23 Jahre alt. Die beiden studieren an der Uni Leipzig, sind seit drei Jahren ein Paar, können einander mit einem bei SaxoRail vorgesehenen Partnerticket durch Europa mitnehmen. Dafür, wohin es gehen soll, haben sie einen groben Plan: Erst nach Istanbul fliegen, dann „frei Schnauze“, wie Aaron es nennt, mit dem Zug zurück nach Leipzig. Athen wollen sie sehen und Sofia, die Hauptstädte Griechenlands und Bulgariens. Ansonsten steht noch nicht so viel fest. Außer, dass danach dann Dinge kommen, von denen die beiden glauben, damit werde eine solche Reise auf Jahre verunmöglicht: Die letzten beiden, „wahrscheinlich harten“ Semester in ihrem Studienfach Sonderpädagogik und irgendwann ein Job.

Europa nach Sachsen bringen, Sachsen nach Europa holen: Ist das nicht ein bisschen zu demokratietheoretisch, zu verkopft und zu viel verlangt von der Reisefreude junger Leute? Ganz und gar nicht, findet Christian Dietz, Geschäftsführer vom Europahaus Leipzig, das das Projekt zusammen mit dem Ministerium betreut. „Reisen bildet“, sagt er. Man habe mit dem Projekt SaxoRail auch Menschen auf diese Reisemöglichkeit aufmerksam machen wollen, denen Interrail sonst nicht untergekommen wäre.

Wann wurde die EU gegründet? Wann trat Großbritannien bei – und wann wieder aus? Saxorail-Gewinner beim Vorbereitungsseminar in Leipzig © Quelle: André Kempner

Zehn Vorbereitungsseminare bis zum Frühjahr

Aus dem Ministerium heißt es, man wolle vor allem Menschen aus dem ländlichen Raum die Chance geben, in Europa unterwegs zu sein. Eine Auslosung sei dennoch besser und fairer gewesen als eine gezielte Vergabe – allein aufgrund des Aufwandes bei der Vielzahl an Bewerbungen. Zehn Vorbereitungsseminare für das SaxoRail-Programm soll es bis zum Frühjahr geben, alle in den drei Großstädten. Am Sonnabend waren von 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 19 aus Leipzig. Dietz findet trotzdem, dass der Plan, mehr Menschen aus dem ländlichen Raum zu erreichen, funktioniert habe. Zwar studierten viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Großstädten. „Aber wir sehen anhand der Meldeadressen, dass 20 bis 25 Prozent aus den Regionen kommen“, sagt Dietz.

Wegen der großen Nachfrage nach dem Projekt hat das Justizministerium für September eine neue Bewerbungsrunde um die SaxoRail-Tickets angekündigt. Ziel sei es, so eine Sprecherin, dann mindestens 700 Tickets verlosen zu können.

