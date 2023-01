﻿Von Leipzig in den Schnee: In diese Skigebiete geht’s mit der Bahn

Leipzigs Zoochef kassiert im neuen Lidl in den Höfen am Brühl

Prominenter Start für die neue Lidl-Filiale in den Höfen am Brühl: Zoochef Jörg Junhold sitzt zur Eröffnung am Montag an der Kasse und kassiert die ersten Kunden ab. Am Ende nimmt er sogar noch Geld mit.