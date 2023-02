﻿Von süß bis herzhaft-knusprig – litauische Küche im Kibinas in Leipzig

Leipzig. Landauf, landab hat aufgrund der Pandemie-Lockdowns viel Personal der Gastronomie den Rücken gekehrt. Auf der Münzgasse ist das Gegenteil zu erleben: Marius Thaler hat seinen Job als Autoverkäufer an den Nagel gehängt und jüngst das Café Kibinas eröffnet. Dazu inspiriert haben den Litauer nach eigenem Bekunden deutsche Freunde, denen er in den vergangenen Jahren auf Urlaubsreisen sein Heimatland zeigte. „Sie waren begeistert von der litauischen Küche und fragten, warum es die nicht in Leipzig gibt“, erinnert er sich im Gespräch. So reifte sein Entschluss.

Marius Thaler kommt gebürtig aus Litauen, wohnt aber seit seiner Kindheit in Deutschland und hat seit wenigen Monaten ein kleines Café in der Münzgasse, wo er auch litauische Speisen anbietet. © Quelle: Stella Weiß

Lange geplanter Seiteneinstieg

Ohne große Kenntnisse von der Gastronomie, aber hochmotiviert legte er los, erstellte ein Konzept, baute Kontakte zu litauischen Produzenten auf, suchte fast zwei Jahre lang geeignete Räume und fand sie schließlich in einem ehemaligen Architekturbüro. Als hilfreich erwies sich, dass hier vor rund 20 Jahren schon mal eine Bar geplant war. Doch die Einrichtung samt Tresen ist komplett neu zusammengestellt. Die vorhandene Holztreppe ins Souterrain gab den Farbton der Tische vor. Und so wirkt das kleine Café trotz des puristischen Ansatzes warm und einladend.

Einige Bilder zeigen Motive der Hauptstadt Vilnius, die Ostsee und Burg Trakai. Hier schließt sich der Kreis zu Spezialitäten, die auf der kleinen Speisekarte den Ton angeben: Kibinas, gefüllte, gebackene Teigtaschen. Marius Thaler weiß eine Geschichte dazu: „Nahe dem Schloss lebten Angehörige der Karäer, einer ethnischen Minderheit in Litauen. Als Diener des einstigen Königs erfanden sie Kibinas, um ihr Essen im Krieg und auf Reisen länger warm zu halten.“ Er serviert die gewickelten Teigtaschen mit Füllungen aus Hähnchen, Rind oder Schwein, jeweils mit oder ohne Käse.

Ein Brot geschnitten wie Pommes

Für Abwechslung sorgen zudem Kombinationen aus Quark mit getrockneten Tomaten oder Spinat sowie eine süße Variante. Sie sind kleiner als Brötchen, so dass man am besten mehrere bestellt und probiert. Als Vorspeisen empfiehlt Thaler herzhafte Gemüsebouillon oder in Öl und Knoblauch gebratenes Brot. Das kommt wie Pommes geschnitten und mit einem Käsedipp daher. Die Portion ist groß genug für mehrere Esser am Tisch. Kleiner Tipp am Rande: vorsichtig zubeißen! Die Streifen sind ziemlich hart, eignen sich dafür aber auch als Einlage zur Bouillon. Da Brot und Brei in Litauen typisch sind, hat Thaler verschiedene Porridges auf die Karte gesetzt, von ganz einfach mit Zucker und Zimt bis zu gehaltvollen Varianten mit Bananen, Schoko und Cranberries.

Gebacken wird in Litauen

Beim Blick in die Runde fallen zwei Dinge auf: Zuerst ist es die Vitrine mit glasiertem Honigkuchen, Napoleontorte und zwei Platten „Faulpelzen“. Diese Süßspeise aus Keksen, hierzulande gern Kalter Hund oder Lukullus genannt, ist im Kibinas mit dunkler oder weißer Schokolade zubereitet. Zweitens ist nirgendwo eine „richtige“ Küche zu sehen, auch nicht im Souterrain, wo Marius Thaler die warmen Komponenten holt. Seine Spezialitäten kommen aus einer Bäckerei in der Nähe von Vilnius. „Die gehört einer älteren Dame, die sie wiederum mit anderen älteren Damen in Handarbeit herstellt“, klärt der Chef auf. Die Originale werden dann nach Leipzig versendet, wo er sie in seiner kleinen Küche knusprig erwärmt.

Aus einer anderen Bäckerei bezieht Thaler litauische Baumkuchen. Aufwändig Schicht um Schicht gebacken erhalten sie ihr filigranes Aussehen. Jeder Baumkuchen gerät so zum Unikat und schmeckt trotz der trockenen Konsistenz sehr gut.

Kaffee aus Rösterei in Litauen

Auch den Kaffee bezieht Thaler aus einer Rösterei in Litauen, die für ihn spezielle Blends aus Arabica-Bohnen zusammenstellt. Aus denen brüht er Espressi, Latte Macchiato oder Affogato doppio, einen doppelten Espresso mit Vanilleeis. Mit Vanilleeis werden übrigens auch warme Quarktaschen serviert, eine schöne Idee als Dessert.

Steckbrief: Kibinas Adresse: Münzgasse 14, 04107 Leipzig, Tel. 0160-95 804139 Webseite: www.kibinas.de Konzept: Café mit Spezialitäten aus Litauen Extras: Abholservice, Online-Shop; ab 11.2.2023 Lunch am Wochenende „Kiewer Kotelett“ Geöffnet: Mo bis Fr 10.30 – 18 Uhr, Sa/So 10 – 18 Uhr Preise: Vorspeisen 3,40 Euro, Suppe 5,90 Euro, Hauptgerichte 4,50 bis 5,50 Euro, Kuchen/Desserts 3,60 bis 4,40 Euro Kartenzahlung: Giro Fazit: Schöner Einstieg in die litauische Küche, macht Lust auf mehr.

Schritt für Schritt will der Jung-Gastronom nun vorangehen, die Öffnungszeiten abends verlängern und sein Konzept auf ein neues Level heben. Alles ist möglich – den Absprung aus dem Automobilhandel hat er bis jetzt jedenfalls nicht bereut.