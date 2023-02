﻿Vonovias Baustopp in Leipzig sollte als Weckruf verstanden werden

Vonovia investiert in Leipzig kräftig in den Altbestand. Hingegen werden in diesem Jahr keine Neubauprojekte begonnen. Die Gründe dafür sind alarmierend und sollten bei der Politik als Weckruf verstanden werden, meint Andreas Dunte in seinem Kommentar.

Leipzig. Kaum hatte Vonovia angekündigt, dass das Unternehmen in diesem Jahr keine neuen Bauprojekte mehr beginnt, hagelte es Kritik. Von einer „fatale Signalwirkung“ für die Wohnungswirtschaft, von einem „Tiefschlag für den Markt, der dringend Wohnungen braucht“, war die Rede. Selbst aus dem Bauministerium kam Kritik. In solchen turbulenten Zeiten könne man sich nicht aus der Verantwortung nehmen.

Politik trägt Mitschuld ander Misere

Die Politik verkennt dabei, dass sie eine gehörige Mitschuld an der Situation trägt. Nicht nur Vonovia, auch andere Bauherren haben Projekte auf Eis gelegt. Darunter viele sächsische Gesellschaften und Wohnungsgenossenschaften. Ein Grund – und der liegt bei der Politik – ist, dass die bewährte Förderung für energieeffizientes Bauen gestrichen wurde. Hinzukommen die gestiegenen Bauzinsen und die explodierenden Baukosten. Preise pro Quadratmeter von 17 Euro müsste man in Leipzig für ein heute in Angriff genommenes Bauprojekt verlangen. Für andere Neubauprojekte etwa in der Maria-Grollmuß-Straße (Schönefeld), wo Vonovia vor zwei Jahren Wohnungen fertiggestellt hatte, lag die Kaltmiete bei knapp 9,50 Euro. Für Wohnungen in der Ritterstraße in der Innenstadt hat das Unternehmen eine Kaltmiete von 11,50 pro Quadratmeter aufgerufen. Das war aber noch vor der Krise.

Wohnungsbau muss wieder wirtschaftlich werden

Diese Preise zeigen, dass es die derzeitigen Rahmenbedingungen sind, die den Neubau insgesamt hemmen. Es ist unverantwortlich, Unternehmen zu unrentablen Investitionen zu nötigen. Vielmehr sollte sich die Politik überlegen, welche Rahmenbedingungen jetzt nötig sind, um Wohnungsneubau wieder wirtschaftlich zu machen. Auf Zeiten niedrigerer Zinsen zu warten, ist illusorisch.