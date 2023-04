﻿US-Army befreit Leipzig – Gedenken am Dienstag

Leipzig. Es ist 78 Jahre her: Am 18. April erreichte die US-Army Leipzig und befreite die Stadt vom Nationalsozialismus. Wenige Tage später, am 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Daran wird am Dienstag (18. April 2023) bei Gedenkveranstaltungen erinnert. Die Amerikaner bezogen in der „Runden Ecke“ am Innenstadtring ihr Hauptquartier und richteten dort zeitweilig die Alliierte Militärregierung ein. Am Gebäude ist eine Gedenktafel angebracht. Dort werden an diesem Dienstag durch das Bürgerkomitee Leipzig Blumen niedergelegt (14 Uhr). Neben Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wird US-Generalkonsul Ken Toko erwartet. Die Tafel zeugt noch von jener Zeit, als die US-Militärregierung von dort aus alles unternahm, um das Leben in der schwer zerstörten Messestadt zu normalisieren. Wenige Wochen später, am 2. Juli 1945, wurde Leipzig gemäß den Vereinbarungen von Jalta an die Rote Armee übergeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

15 Uhr schließt sich am Dienstag eine Ehrung am Capa-Haus in der Jahnallee 56 an. Jene Stelle war am 18. April besonders heiß umkämpft. Die Amerikaner kamen über das Elsterbecken und stießen im Bereich der Zeppelinbrücke auf heftigen Widerstand. Es gelang ihnen, nach zwei Stunden die Brücke zu sichern. Als alles bereits vorbei schien, fiel ein einzelner Schuss und traf einen der amerikanischen Maschinengewehrschützen auf dem Balkon der Familie Petzold im zweiten Stock des Hauses (damals Frankfurter Allee 39). Den Tod des 21-jährigen US-Soldaten Raymond J. Bowman hat der berühmte Fotograf Robert Capa festgehalten. Die kleine Ausstellung „War is over“ im Capa-Haus ist derzeit an zwei Sonntagen im Monat sowie nach Vereinbarung zu besichtigen. Das Stadtgeschichtliche Museum will sie ab Sommer/Frühherbst als Außenstelle wieder regelmäßiger öffnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiteres Gedenken erfolgt ab 16 Uhr am Mahnmal in Abtnaundorf in der Theklaer Straße 48. Dort waren vor 72 Jahren mindestens 80 Häftlinge des KZ-Außenlagers Leipzig-Thekla, die in der Rüstungsindustrie schuften mussten, durch SS-Angehörige und Volkssturmmänner bei lebendigem Leib verbrannt oder erschossen worden. M. O.