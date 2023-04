﻿Fischer-Fans pilgern nach Leipzig: Auf „Tourlaub“ mit Helene

Leipzig. Der Tag ist grau wie Asche. Der Wind pfeift Kälte über das Gelände der Leipziger Quarterback-Arena. Sabrina (24), Marie (29) und Jessy (25) machen sich nichts draus. „Beim Warten vor Konzerthallen haben wir schon ganz andere Zustände erlebt“, meint Marie. Seit 7 Uhr früh haben sich die Fans vor dem westlichen Eingang postiert, um am Abend weit vorn zu stehen, möglichst nah bei Helene Fischer, ihrem Idol.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ganz andere Zustände, damit meint Marie beispielsweise den Wartetag vor einer Fischer-Show in München. „Es hat stundenlang geregnet, wir standen knöcheltief in den Pfützen. Aber wir haben durchgehalten.“ Durchhalten, um in Reichweite jener Sängerin zu sein, für die sie eine Menge Zeit und Geld opfern. Sabrina ist Erzieherin, Marie Kinderkrankenschwester und Jessy Sachbearbeiterin beim Zoll; zwei von ihnen werden auf der laufenden Tournee 17-mal vor Helene Fischer stehen. „Weil sie einfach großartig ist“, wie sie betonen.

Lesen Sie auch

Am Vormittag kommt das Thermometer nicht über sieben Grad hinaus, doch die Laune ist bestens. „Wenn wir frieren, tanzen wir halt“, sagt Sabrina. Die drei haben Decken, Snacks, Campingstuhl und unter anderem eine Regenbogenfahne mitgebracht. „Wir finden es cool, dass Helene die bei ihren Auftritten zeigt und damit ein Statement abgibt“, meint Marie. „Früher wollte sie sich nicht politisch äußern, jetzt tut sie es doch.“ Während sie plaudern, werden am Eingang Paletten von einem Lastwagen gehoben. Tausende Trinkbecher mit Fischer-Konterfei, deren Mehrzahl nach den Shows in Fan-Regalen stehen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen sind auch Franziska, Caro und Laura angekommen. Die jungen Berlinerinnen parken direkt an der Arena und postieren sich am Eingang. In Leipzig schauen sie sich alle fünf Konzerte an, auch danach stehen weitere auf dem Plan. Für ihre Leidenschaft verbraten sie sogar ihre Urlaube. „Wir nennen das Tourlaube“, sagt Franziska lächelnd. In Leipzig haben sie sich eine Airbnb-Unterkunft gesucht. Wie kommt es, dass offenbar vor allem Frauen Fischer-Fans sind? „Sie holt uns einfach ab mir ihren Texten, wir finden uns wieder“, sagt Franziska.

Geschäft für Pfandsammler

Am frühen Abend sind es nicht nur Fans, die zur Arena kommen. Leergut-Sammlerinnen und -sammler teilen sich das Revier auf. Lotte L., von der LVZ im vergangenen Winter porträtierte Pfandsammlerin, erhofft sich von den Konzerten gute Einnahmen. „Am vergangenen Wochenende hab ich im Umfeld der Schlagernacht 44 Euro verdient, das war richtig gut“, sagt die 81-Jährige.

Wegen des miesen Wetters wird sie frühestens am Mittwoch vor der Arena stehen, um von Fans überlassenes Leergut einzusammeln. Wenn am Samstag sowohl Helene Fischer als auch RB spielen, wird sie sich für das Fußballspiel entscheiden, „das dürfte mehr einbringen“. Auch in Leipzig gibt es immer mehr Menschen, die Pfandflaschen sammeln, um an Geld zu kommen. Finanzielle Not ist allerdings nicht der einzige Grund. Für viele, darunter Lotte L., geht es auch um Beschäftigung und soziale Kontakte.

Picknick am Einlass: Die Fischer-Fans Susi, Stephan, Mandy und Silvio (v.l.) aus Zeitz und Weißenfels. © Quelle: Mark Daniel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kontaktfreudig sind auch die wartenden Fans, deren Zahl ab dem fortgeschrittenen Nachmittag rapide anwächst. „Hier lernt man ruckzuck Gleichgesinnte kennen“, sagt Stephan, der mit Susi, Mandy und Silvio angereist ist. Die Freunde aus Zeitz und Weißenfels picknicken direkt am abgesperrten Eingang an der Westseite. „Gegen die Kälte hilft zwischendurch Laufen und immer mal Zappeln“, sagt Stephan. Mandy feiert an diesem Tag Fischer-Konzertdebüt, die anderen drei besuchen schon seit Jahren Shows des Stars.

Zeitvertreib bieten die Promotion-Stände der Tour-Sponsoren: Ein Discounter lädt zu Selfies im Früchte-dominierten Bühnenoutfit von Helene, und ein Kreuzfahrt-Riese hat eine komplett verspiegelte Mini-Kabine aufgebaut, in der das unternehmenseigene Radioprogramm läuft. „Die Wahrscheinlichkeit, dass der Sender Songs von Helene Fischer spielt, ist hoch“, sagt Alina Seeger, Auszubildende des Unternehmens im Marketing-Bereich. Wer mag, kann hier mitsingen und tanzen. Bis zur Atemlosigkeit.