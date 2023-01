Wer mit dem Auto zu einem RB-Spiel kommt, findet oft keinen Parkplatz. Sogar der Verein selbst rät davon ab. Die Stadt Leipzig spricht inzwischen von einem Problem. Und Aktivisten melden Protest an.

Leipzig. Was kommt da am Freitagabend auf Leipzig zu? Also nicht in der Red Bull Arena, wenn Marco Roses Rasenballsportler gegen Rekordmeister FC Bayern München ran müssen – sondern rundherum.