Oberbürgermeister Jung ruft zur Gewaltlosigkeit auf

Leipzig. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat vor dem Wochenende zu Gewaltfreiheit aufgerufen, wie die Stadt mitteilte. Angesichts des angekündigten Protests zum „Tag X“ im Nachgang zum Antifa-Ost-Prozess gegen die Studentin Lina E. sagte das Stadtoberhaupt: „Wir sehen mit großer Sorge die offenen, zum Teil hasserfüllten Gewaltaufrufe aus dem anarchistisch-linksextremistischen Milieu in den sozialen Medien.“ Gewalt dürfe niemals Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. „Es gibt auch keine ‚gute Gewalt‘ – dies hat der Richter im Prozess gegen Lina E. sehr deutlich gemacht“, so Jung weiter. „Ich appelliere an alle, sich den Aufrufen nicht anzuschließen und sich von jeglicher Gewalt unmissverständlich zu distanzieren.“

Die Stadt hatte zuvor eine für Samstag geplante Demonstration unter dem Motto „United we stand - Trotz alledem, autonomen Antifaschismus verteidigen!“ verboten. Grund sind laut Jung die Gewaltandrohungen in den sozialen Netzwerken, die Gefahrenprognose der Polizeidirektion Leipzig, die Lageeinschätzungen des Landesamtes für Verfassungsschutz sowie weitere Erkenntnisse der Versammlungsbehörde.

„Tag X“ in Leipzig: Polizei erwartet vierstellige Teilnehmerzahl

In Leipzig rechnet die Polizei mit einer Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich und befürchtete die Anreise gewaltbereiter Linker in dreistelliger Zahl. Die Polizei nimmt Drohungen im Internet ernst, wonach jedes Jahr Haft gegen Lina E. und drei gleichfalls zu Haftstrafen verurteilte Männer mit einem Sachschaden von einer Million Euro gerächt werden soll. Auch das Landeskriminalamt Sachsen rechnet mit „Resonanzstraftaten“ als Folge des Urteils. Die Polizei wird ab Freitagnachmittag eine großflächige Kontrollzone errichten.

Die 28 Jahre alte Studentin Lina E. war am Mittwoch vom Oberlandesgericht Dresden wegen linker Gewalttaten zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wurden. „Ich kann kritisch sein und kann Gerichte kritisieren, aber niemals kann Gewalt ein Mittel sein“, betonte Jung.

Neben „Tag X“ auch Stadtfest, Konzert und Fußball in Leipzig

Außer dem „Tag X“ stehen am Wochenende in Leipzig andere Großveranstaltungen an. Es ist Stadtfest, Herbert Grönemeyer gibt ein Konzert vor Zehntausenden Besuchern und am Samstag spielen Lok Leipzig und der Chemnitzer FC um den Sachsenpokal. Eine Absage dieses Fußballspiels war überlegt, aber dann verworfen worden. „Ich glaube, dass wir in der Lage sein werden, das abzusichern und müssen dann situativ gegebenenfalls entscheiden, wenn sich etwas anderes ergibt“, erläuterte der Oberbürgermeister.

