﻿Vorfall mit K.-o.-Tropfen: Leipziger Club bittet Gäste um Hilfe – und warnt Täter

Übergriffe in Clubs – die wichtigsten Details

1) Liquid Ecstasy – eine meist farblose, leicht salzig schmeckende Substanz, wirkt dämpfend und entspannend, falsch dosiert tödlich, ist in vielen Clubs unerwünscht oder verboten – auch bekannt als K.-o.-Tropfen, die heimlich in fremde Getränke gemischt werden, oder unter ihrer chemischen Bezeichnung GHB/GBL (Gamma-Hydroxybuttersäure, Gamma-Butyrolacton). 2) Spiking / Needle Spiking – unerlaubtes Verabreichen von Substanzen und Drogen an andere Personen, bspw. in Form von Pulver oder Flüssigkeiten, seit Kurzem auch mithilfe einer verdeckt eingesetzten Spritze (Needle Spiking, engl.: Nadelstechen). 3) Heimwegtelefon e.V. – Dresdner Initiative, bei der Personen anrufen können, die sich auf dem Heimweg unwohl oder unsicher fühlen, um bis zur Haustür ein Gespräch zu führen – und die im Notfall Polizei oder Rettungsdienst verständigt, erreichbar unter: 030 12074182. 4) Awareness-Team – Mitarbeitende, die in vielen Clubs zusätzlich zur Security eingesetzt werden, um für Gäste vertrauensvoll (aware, engl. für bewusst) ansprechbar zu sein und gegen sexuelle Übergriffe oder missbräuchlichen Drogenkonsum aktiv zu werden. 5) Safe Spaces – Sichere Räume oder Freiräume, auch in der digitalen Welt, die den Anspruch haben, frei von Diskriminierung zu sein. Auch als Raum zum Austausch ausschließlich unter Betroffenen.