﻿Vorsicht Glätte: Regen und Blitzeis zum Wochenstart in Leipzig und Nordsachsen

Leipzig. Auto- und Radfahrer, aber natürlich auch Fußgänger sollten am Montagmorgen besonders vorsichtig auf Straßen und Wegen unterwegs sein. Pünktlich zur Hauptverkehrszeit gegen 7 Uhr wird über Nordsachsen und der Metropole Leipzig voraussichtlich Regen einsetzen, der am durchgefrorenen Boden zu extremer Glätte führen kann, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

„Wir standen bisher unter Hochdruckeinfluss und sehr frostigen Temperaturen. Am Sonntag bleibt es hier in Leipzig ja auch die ganze Zeit noch unter null Grad. Zum Montag nähert sich dann aber eine Tiefdruckfront aus westlicher Richtung – mit deutlich milderer Luft und Niederschlägen“, erklärt Meteorologe Sebastian Baldes die Gesamtlage.

Diese Kombination ist für die Straßenverhältnisse sehr gefährlich. Während in Böden und höheren Atmosphärenlagen noch frostige Temperaturen vorherrschen, schmilzt der aufkommende Niederschlag in den Zwischenlagen des Tiefdruckgebietes und fällt als Regen herab. Anstatt einer Schneedecke entstehen so schnell Wasserflächen, die sofort vereisen. Abgesehen von Nordsachsen müsse am Montag auch im Vogtland, im Erzgebirge und in den südlichen Teilen von Sachsen-Anhalt mit Blitzeis gerechnet werden.

Am Nachmittag lässt die Glätte nach – Regenwetter zum Fest

Im Laufe des Montags steigen die Temperaturen dann allmählich an – auf vier Grad. Dabei bleibt es aber wolkenverhangen und auch immer wieder verregnet und nass. Zumindest die außergewöhnliche Glättesituation sollte sich bis zum Nachmittag entspannen, sagt Baldes. In der folgenden Nacht müss auch nicht mehr mit Frost gerechnet werden, am Dienstag steigen die Temperaturen dann bereits auf acht Grad.

„Im Trend bleibt es dann weiter so mild, bewölkt und immer wieder mit etwas Regen“, prognostiziert der Meteorologe. Eine weiße Weihnacht ist damit in dieser Region ausgeschlossen.