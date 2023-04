Vortrag und Saatgut: Leipziger Naturschutzbund wirbt für blühende Baumscheiben

Der Nabu in Leipzig sucht auch in diesem Jahr die schönste Baumscheibe der Stadt. Wie der Wettbewerb läuft und wie der Bodenbereich eines Baumes am besten gepflegt wird – das erklären die Umweltschützer bei einem Vortrag.

Grün am Ende des Baumes: Der Leipziger Nabu wirbt dafür, die Baumscheiben in der Stadt mit blühenden

Leipzig. Der Leipziger Naturschutzbund (Nabu) wirbt dafür, die Baumscheiben im Stadtgebiet mit blühenden Pflanzen zu gestalten. Dies sei nicht nur ein schöner Anblick, der Bewuchs habe auch viele andere Vorteile, etwa für die Biodiversität in Leipzig, hieß es jetzt von der Naturschutzorganisation. Als Baumscheibe wird der Boden um das untere Ende eines Baumstamms bezeichnet.

Krautige Pflanzen würden den Boden beschatten und so vor Austrocknung schützen, als Windschutz den Substratabtrag vermindern, mit Wurzeln den Boden durchlüften und vorhandenes Bodenleben fördern. „Heimische Blütenpflanzen bieten Insektenarten wie Schwebfliegen, Wildbienen und Käfern Nahrung. Viele Insekten sind auf bestimmte Pflanzen angewiesen, deshalb sollten möglichst heimische Arten verwendet werden.“

Vortrag am 17. Mai im Leipziger Naturkundemuseum

Am 17. Mai ab 17 Uhr lädt der Nabu zu einem Vortrag ins Naturkundemuseum ein. Dabei geht es um die Pflege der Baumscheiben – und um den neuen Wettbewerb der Organisation. Schon im vergangenen Jahr hatte der Nabu zum Wettbewerb „Die schönste Baumscheibe Leipzigs“ aufgerufen. Auch in diesem Jahr können dabei alle mitmachen, die in Leipzig einen solchen Bereich pflegen. Egal ob spezielle Bepflanzung oder bestehende Spontanvegetation – die drei schönsten Baumscheibenbegrünungen werden ausgewählt und mit kleinen Preisen prämiert. Einsendeschluss für Wettbewerbsbeiträge ist laut den Angaben des Nabu der 30. August 2023.

Bewerbung mit Fotos und einer kurzen Beschreibung an die E-Mail-Adresse Baumscheiben@NABU-Leipzig.de. Weitere Informationen gibt es unter: www.NABU-Leipzig.de/Baumscheiben.

Spezielle Baumscheibensaat ab September erhältlich

Ab September, zum geeigneten Aussaattermin, wird der Nabu Leipzig eine speziell für Baumscheiben erstellte Saatgutmischung ausgegeben, die Baumscheibensaat. Heimische Pflanzensamen fallen in der Natur im Spätsommer und Herbst aus und etablieren sich dadurch besser als Einsaaten im Frühjahr. Viele Samen benötigen zudem einen Kältereiz und die Aussaat ab Herbst spart das aufwändige Gießen. Die Baumscheibensaat kann ab 1. September in der Naturschutzstation des Nabu Leipzig in Gohlis abgeholt werden.