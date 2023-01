﻿Diebstahlserie von VW Bussen in Leipzig und Umland – Landeskriminalamt nimmt Ermittlungen auf

Leipzig. In der jüngeren Vergangenheit häuften sich bei der Polizei Leipzig Meldungen über gestohlene VW-Busse der Typen T5, T6 und des Reisemodels California. Ein Betroffener sprach gegenüber der LVZ gar von mehreren Diebstählen pro Woche allein im Leipziger Süden. Inzwischen haben die Behörden die Ermittlungen intensiviert.

Das Landeskriminalamt ermittelt

Wie es auf Nachfrage hieß, seien inzwischen Experten des Landeskriminalamtes mit der Diebstahlserie in der Messestadt betraut worden. Die Beamten gehen dabei auch nicht von Einzeltätern aus: „Es handelt sich hierbei um organisierte und zielgerichtete Diebstähle mit dem Ziel der Verbringung der Fahrzeuge ins Ausland sowie deren dortigen gewinnbringenden Verwertung und es besteht der Anfangsverdacht, dass es sich bei den Tätern um Mitglieder einer organisierten osteuropäischen Bande handelt“, so ein Sprecher gegenüber der LVZ.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen machen die Beamten keine genaueren Angaben zum Hintergrund. Neben der Sonderkommission zur Bekämpfung der internationalen Kfz-Verschiebung (SoKo Kfz) des LKA seien außerdem inzwischen auch die Abteilung für organisierte Kriminalität und die Staatsanwaltschaft Leipzig an den Ermittlungen beteiligt.

Diebstähle von VW Bussen in ganz Leipzig

Zuletzt veröffentliche die Polizei selbst Meldungen über zwei gestohlene VW Busse im Leipziger Süden (Am 04.01.2023 in der Scharnhorststraße und am 19.12.2022 in der Hardenbergstraße). Aber auch in weiteren Teilen Leipzigs sind ähnliche Fälle bekannt geworden, zum Beispiel in Anger-Crottendorf oder in Lindenau. Anfang Dezember vergangenen Jahres wurde demnach auch ein VW Bus des Typs T6 California in Bad Düben gestohlen.