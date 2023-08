﻿Regen in Wacken: Fans aus der Region Leipzig erzählen von ihrer Odyssee zum Festival

Altlindenau

Putzkraft findet geklauten Tresor in Leipziger Hotelzimmer – Verdächtige festgenommen

Bei einer Zimmerreinigung in einem Hotel in Leipzig-Altlindenau hat eine Putzkraft am Mittwoch einen Tresor entdeckt, der am selben Morgen aus einem Geschäft in Lindanau gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten gegen zwei Hotelgäste.