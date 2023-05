﻿Falschparker beim Heimspiel von RB Leipzig: Polizei ahndet 400 Verstöße –Autos im Auwald abgestellt

Leipzig. Während des Bundesliga-Heimspiels von RB Leipzig am Sonntagnachmittag gegen Werder Bremen hat die Polizei erneut zahlreiche Falschparker geahndet. Zum Teil hatten anreisende Fans Ihre Fahrzeuge auch wieder im Naturschutzgebiet des Leipziger Auwalds abgestellt, wie die Behörden mitteilten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallel zum Spiel im Stadion am Sportforum fand am Sonntag auch eine Veranstaltung mit Paul Panzer in der Arena sowie die Kleinmesse am Cottaweg statt. Die Polizei konzentrierte ihre Maßnahmen aber insbesondere auf den An- und Abreiseverkehr zum Auftritt von RB Leipzig. „Neben verkehrslenkenden Maßnahmen wurde wiederholt verkehrswidriges Parken im Stadionumfeld durch die Polizei konsequent unterbunden beziehungsweise durch das Ordnungsamt sanktioniert“, hieß es in der Bilanz am Montag.

Von mehr als 400 Ordnungswidrigkeiten auf den Straßen und im Leipziger Auwald ist die Rede. Zehn Fahrzeuge seien abgeschleppt worden. Trotz Hinweisen auf ein bestehendes Parkverbot sei es vor allem im Bereich des Cottawegs zu vielen Verstößen und Wildparkerei gekommen. Zum Teil kam der Verkehr im Bereich des Stadions, aber auch am Messegelände im Norden Leipzig zum Erliegen, so die Polizei weiter.

P&R-Plätze zur Hälfte ausgelastet – punktuelle Unterschiede

Die zur Verfügung stehenden Park- und Ride-Plätze am Stadtrand seien am Sonntag zu 45 Prozent ausgelastet gewesen. Die Behörden stellten aber punktuelle Unterschiede fest: So zeigten sich die Parkplätze in Grünau (Plovdiver Straße und Schönauer Ring) nahezu voll. Die ausgewiesene Abstellfläche aus südöstlicher Richtung am Völkerschlachtdenkmal war demnach zu 80 Prozent belegt, jene an der Neuen Messe aus nördlicher Richtung zu 30 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Trotz guter Anbindung mit dem Öffentlichen Nahverkehr wurde der Parkplatz in Leipzig-Lausen praktisch nicht angenommen. Die Polizei spricht hier von lediglich zehn Prozent Auslastung. Dagegen seien die Parkhäuser in der Innenstadt bereits eine Stunde vor Anstoß praktisch voll gewesen.