Waffendiebstahl in Leipzig: Unbekannte entwenden Gewehr aus Tiefgarage

Leipzig. Aus einer Tiefgarage im Leipziger Zentrum haben zwei unbekannte Männer ein Gewehr aus einem Auto gestohlen. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag gegen 7 Uhr. Demnach haben die Täter die Seitenscheibe eines in der Tiefgarage geparkten Pkw eingeschlagen. Woraufhin sie eine Tasche mit dem darin befindlichen Gewehr sowie ein Navigationsgerät gestohlen haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizei liegt der finanzielle Schaden durch das entwendete Gewehr im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei aber noch nicht bekannt. Um welche Waffe es sich genau handelt, könne die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen nicht bekannt geben. Jedoch habe der Bestohlene ein „berechtigtes Interesse“ gehabt, sie mitzuführen, hieß es. Zudem habe er alle Berechtigungen erfüllt, das Gewehr zu besitzen und es ordnungsgemäß transportiert.

Lesen Sie auch

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

LVZ