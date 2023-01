﻿Polizeiwache in Leipziger Eisenbahnstraße ist noch in weiter Ferne

Von Eisenbahn-Restaurierung bis zu Klangvorträgen: Nordsachsen sucht Ehrenamtliche

Das Ehrenamt ist nicht nur eine gute Sache, sondern auch extrem vielfältig. So sind in Nordsachsen derzeit noch 42 Stellen in Vereinen offen. Wer mitmachen will, hat die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Tätigkeitsbereichen.