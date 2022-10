﻿LVB lösen Rätsel um Toilette am Waldplatz

Das Toilettenhäuschen an der Straßenbahn-Haltestelle Waldplatz in Leipzig ist nicht für alle zugänglich.

Vor etwa zwei Wochen ist an der Haltestelle Waldplatz in Leipzig ein kleines braunes Häuschen aufgestellt worden – laut Piktogramm eine Toilette. Doch wer soll sie an dieser Stelle nutzen? Die Leipziger Verkehrsbetriebe wissen mehr.

