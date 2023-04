﻿Neue Gedenktafeln erinnern im Waldstraßenviertel an jüdische Mitbürger

Sie erinnern an jüdische Leipziger Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in den 1930ern vor dem Nazi-Regime ins Ausland flohen: Am Montag haben der Bürgerverein Waldstraßenviertel und das Ariowitsch-Haus fünf Gedenktafeln eingeweiht. Die Enthüllung barg ein unerwartet kniffliges Problem.

Erinnerungstafeln für jüdische Mitbewohner im Waldstraßenviertel in Leipzig: Heinz Bönig an der Tafel für Bernard Katz in der Tschaikowskistraße 13.

Leipzig. Der Montagnachmittag hat im Waldstraßenviertel eine Menge Fingerspitzengefühl gekostet. Fingernägel wohl auch. Beides war überraschend gefragt zur Einweihung der ersten fünf Gedenktafeln für jüdische Leipziger Prominente: Die Folien über den Tafeln klebten derart fest, dass viele Anwesende Hand anlegten und in kniffliger Kleinarbeit auch den letzten Schnipsel entfernten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Anekdotische dieser Enthüllung hätte den Geehrten vermutlich gefallen, zumal dadurch auch ein paar Gramm von der Schwere genommen wurde, die mit dem Akt und vor allem dem Hintergrund verbunden sind: Alle hier neu Verewigten sind in den 1930er-Jahren vor der Herrschaft der Nazis geflohen, vor Antisemitismus und Bedrohung.

Ins Gedächtnis rücken

Bernard Katz beispielsweise. Der spätere Nobelpreisträger für Medizin wuchs in der Tschaikowskistraße 13 auf. Er kehrte seiner Geburtsstadt 1935 Richtung London den Rücken – eine von vielen bedeutenden Persönlichkeiten des Leipziger jüdischen Lebens im Quartier, die nun stärker ins öffentliche Gedächtnis gerückt werden sollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In gegenseitiger Unterstützung realisierten die Arbeitsgemeinschaft Jüdisches Leben des Bürgervereins Waldstraßenviertel, das Ariowitsch-Haus und das Kulturamt das Projekt. Manchmal war Hartnäckigkeit gefragt, wie AG-Vorsitzender Heinz Bönig durchblicken lässt: „Manche Eigentümer der jeweiligen Immobilie haben nicht reagiert, einer hat sogar das Anbringen der Tafel abgelehnt.“ In diesem Fall half der mahnende Nachdruck aus dem Rathaus, um das Ziel zu erreichen. Finanzielle Förderung kam unter anderem von der Holger-Köppe-Stiftung, der Stadt Leipzig und dem Stadtbezirksrat Mitte.

Berichtet von seinen Begegnungen mit Simson Jakob Kreutner: Bernd Lutz Lange (Mitte), links Küf Kaufmann, rechts Heinz Bönig. © Quelle: André Kempner

Bislang sind es fünf Adressen, an denen Hinweise auf frühere jüdische Bewohnerinnen und Bewohner hängen. Unweit von Bernard Katz’ einstigem Wohnsitz liegen die Funkenburgstraße 15 und 16, früher von Nazis „Judenhäuser“ genannte Gebäude, in die ausschließlich jüdische Mieter und Untermieter zwangsweise eingewiesen wurden. Von hier wurden sie erst in Sammel- und später in Konzentrationslager transportiert. Allein im Waldstraßenviertel gab es 24 „Judenhäuser“.

In der Färberstraße 11 weist die Tafel auf Louise Ariowitsch hin – eine orthodoxe Jüdin, die als Stifterin einer Synagoge und eines Altersheims die Festigung des traditionellen Judentums während der Weimarer Republik in Leipzig bewirkte. Das frühere Heim ist heute Sitz des Ariowitsch-Hauses.

Von Leipzig nach Palästina

Fünf Hausnummern weiter wohnte der 1916 in Leipzig geborene Simson Jakob Kreutner, der die Stadt 1933 verließ, in England und Dänemark studierte und danach nach Palästina zog. Dort hatte er Regierungsämter inne und arbeitete an Filmproduktionen mit. 1982 erschien in Jerusalem sein Buch „Mein Leipzig. Gedenken an die Juden meiner Stadt“, in dem er an das reiche jüdische Leben seiner Heimatstadt und im Waldstraßenviertel vor der Shoa erinnerte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der Tafel zu Ehren Kreutners erzählte Autor und Kabarettist Bernd-Lutz Lange, wie er dessen Besuch 1988 anlässlich einer Ausstellung im Kroch-Hochhaus vermittelte. Auch von der Ergriffenheit des Mannes, als er über 50 Jahre nach seiner Flucht in den Leipziger Hauptbahnhof einfuhr. Hier war er damals von seiner Familie verabschiedet worden. Niemand der Gebliebenen hat den Holocaust überlebt. Kreutner starb 2007.

Enthüllung der Gedenktafel für Rabbiner Israel Friedmann in der Leibnizstraße 24: v.l. Jörg Wildermuth und Heinz Bönig vom Bürgerverein, Kulturamtsleiterin Anja Jackes und Küf Kaufmann vom Ariowitsch-Haus. © Quelle: André Kempner

Im Eckgebäude Leibnizstraße/Hinrichsenstraße wohnte bis 1934 der chassidische Rabbiner Israel Friedmann (1878-1951). An dieser letzten Station betonen in kurzen Reden Bürgervereins-Chef Jörg Wildermuth ebenso wie Ariowitsch-Haus-Direktor Küf Kaufmann, Heinz Bönig und Kulturamtsleiterin Anja Jackes ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Kooperation. Nicht zuletzt die Bedeutung des Projekts, das die Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus bewahren helfen soll.

Das Anbringen der Tafeln – Kostenpunkt pro Exemplar 360 Euro – fand am Vorabend des israelischen Nationalfeiertags Jom haScho’a statt, an dem der Opfer des Holocausts und des jüdischen Widerstands gegen die Judenverfolgung durch Hitlerdeutschland gedacht wird. Die Aktion soll der Auftakt eines größer angelegten Projekts sein. „Geplant sind 20 Tafeln“, sagt Bönig. Davor liegen noch einige Recherche, Suche nach Geldgebern und Anrufe bei Hauseigentümer. Ganz sicher ist: Bei den nächsten Exemplaren muss die Folie vorher runter.