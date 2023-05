Stadterneuerung

Lange nicht mehr im Leipziger Osten, in Neulindenau oder Grünau gewesen? Dort hat sich enorm viel getan. Interessierte können den Wandel erkunden – bei kostenlosen Rundgängen am bundesweiten Tag der Städtebauförderung am Sonnabend. Diese neun Touren stehen zur Auswahl.

