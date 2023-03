﻿Wandertipps für 5 Frühlings-Touren rund um Leipzig

Der Winter scheint vorbei, der Frühling klopft an die Tür. Die LVZ stellt fünf Wanderrouten vor, die für einen kurzen Wochenendausflug bestens geeignet sind.

Leipzig. Es gibt wenige Dinge, die Sport und Meditation so gut miteinander vereinen wie das Wandern. Raus fahren in die Natur, weite Strecken zu Fuß zurücklegen und dabei atemberaubende Landschaften erkunden: In der Corona-Pandemie erlebt das Wandern deshalb eine kleine Renaissance. Wer in Sachsen durch Wald und Wiesen streifen will, der kann zwischen Dübener Heide und Sächsischer Schweiz viel entdecken.