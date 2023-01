﻿Strom und Gas: Wann kommen die niedrigeren Preise bei den Kunden an?

Leipzig. Die Großhandelspreise für Gas und Strom sinken deutlich. Aber bei den Kunden kommt das aktuell nicht an. Frank Viereckl, Sprecher der Leipziger Stadtwerke, nennt im LVZ-Gespräch die Gründe.

Herr Viereckl, die Großhandelspreise für Gas und Strom sinken. Wo sehen Sie die Gründe dafür?

Es gibt mehrere Gründe. Zum einen gibt es aktuell ausreichend Ersatz für die ausbleibenden russischen Erdgaslieferungen; unter anderem durch neue LNG-Liefermöglichkeiten und durch erhöhte Mengen aus Norwegen. Zum anderen konnten dank er milden Witterung ab der zweiten Dezember-Hälfte die Gasspeicher sogar zeitweise wieder befüllt werden. Zum Jahresbeginn haben sie einen Füllstand von mehr als 90 Prozent erreicht. Hinzu kommen die Gas-Einsparungen sowohl im gewerblichen Sektor als auch bei den privaten Kunden. Einfluss auf die Preise haben auch die milden Temperaturen in den großen Gas-Verbrauchsregionen in Nordamerika sowie in weiten Teilen Asiens.

Wann merken die Stadtwerke-Kunden etwas von diesen sinkenden Einkaufspreisen?

Im Zuge einer langfristigen Beschaffungsstrategie werden auf dem aktuellen niedrigeren Preisniveau Mengen am Energiemarkt für die Zukunft beschafft und somit preislich fixiert. Bei unseren Kunden wirken die niedrigeren Beschaffungskosten aber erst zeitversetzt; in der Regel erst im nächsten Jahr.

Die Stadtwerke kaufen langfristig ein. Über welche Zeiträume sprechen wir?

Wir beschaffen die benötigten Energiemengen für unsere Kunden zu verschiedenen Zeitpunkten langfristig im Voraus am Energiemarkt. Da wir uns im Wettbewerb mit anderen Energieversorgungsunternehmen befinden, können wir zur konkreten Beschaffungsstrategie keine Auskunft geben.

Lohnt es sich für Unternehmen wie die Stadtwerke, Preise künstlich hochzuhalten, um über die Preisbremse Geld vom Bund zu erhalten?

Die Leipziger Stadtwerke haben ihre Preise für 2023 im Oktober/November 2022 kalkuliert – also lange bevor die Regelungen für Energiepreisbremsen bekannt und beschlossen wurden. Bekanntlich hat die Bundesregierung Preiserhöhungen für 2023 unter Vorbehalt gestellt. So soll eine missbräuchliche Ausnutzung der Regelungen zur Entlastung der Endkunden durch das Kartellamt unterbunden werden. Wir begrüßen das, denn es schützt seriöse Anbieter vor einem möglichen Missbrauch durch solche Wettbewerber, die kurzfristige Preisschwankungen für Spekulationen ausnutzen könnten.

Zur Person Frank Viereckl ist seit 2010 Kommunikationschef der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV), zu der auch die Leipziger Stadtwerke gehören. Zuvor war der 51-Jährige beim Rhön-Klinikum und arbeitete im Management des Parkkrankenhauses Leipzig. Der studierte Rechtswissenschaftler war ferner Geschäftsführer und Chefredakteur von Leipzig Fernsehen.

Wie lange werden die Preisschwankungen an den Märkten anhalten?

Wir glauben, dass die extreme Hochpreisphase, die wir bis in den Spätsommer 2022 beobachten konnten, der Vergangenheit angehört. Diese war unter anderem von Sorgen um einen Versorgungsengpass beziehungsweise einer Gasmangellage in diesem Winter getrieben. Die Großhandelsmärkte befinden sich aktuell in einem Wandel hin zu global stärker vernetzten Lieferketten. In den nächsten ein bis zwei Jahren werden die Marktpreise noch größeren Schwankungen unterliegen. Ein absolutes Preisniveau für dieses Jahr lässt sich daher nicht seriös prognostizieren.

Kunden, die in die Grundversorgung gefallen sind, weil ihnen ihr Anbieter gekündigt hat oder weil er pleite gegangen ist, mussten sich lange Zeit Sorgen machen über stetig steigende Preise. Ist das immer noch so?

Aktuell zahlen Kunden in der Grundversorgung Strom einen Bruttoarbeitspreis von 52,12 Cent pro Kilowattstunde (kWh), der Grundpreis im Jahr beträgt 167,65 Euro. Beim Gas liegt der Arbeitspreis in der Grundversorgung bei 19,62 Cent/kWh, der Grundpreis für das Jahr beträgt 125,96 Euro. Die Leipziger Stadtwerke sowie andere Energieunternehmen mit Grundversorgerstatus beschaffen die für ihre Kunden notwendigen Energiemengen zu verschiedenen Zeitpunkten langfristig im Voraus am Energiemarkt. Der Vorteil ist: Wir sichern so Energiemengen für einen längeren Zeitraum und einen berechenbaren Preis für unsere Kunden. Extreme Preisschwankungen können damit abgefangen werden – und das eben auch für Kunden in der Grundversorgung.

Haben die Stadtwerke eigene Speicher für Gas?

Die Leipziger Stadtwerke verfügen über keine eigenen Gasspeicher. Die deutschen Gasspeicherkapazitäten befinden sich nahezu ausschließlich im Besitz großer Konzerne wie Uniper, RWE oder VNG. Die nötige Flexibilität für unsere Kraft- und Heizwerke haben wir lange Zeit mittels langfristiger sogenannter Kommunal- und Kraftwerksgasverträge sichergestellt. Seit einigen Jahren hat die Markttiefe und Liquidität der bilateralen und institutionellen Gas-Großhandelsmärkte ein so gutes Niveau erreicht, dass die Leipziger Stadtwerke ihr Erdgas ausschließlich an diesen effizienten und transparenten Märkten beschaffen. Dies gilt für den gesamten Lieferzeitraum vom kurzfristigen Spot- bis zum langfristigen Terminmarkt. Der Energiehandel der Leipziger Stadtwerke stellt sicher, dass jederzeit überschüssige oder fehlende Mengen zum jeweils besten Preis, das heißt ohne weitere Preisaufschläge Dritter, verkauft beziehungsweise gekauft werden.

Also machen eigene Speicher keinen Sinn?

Nein. Es besteht die Möglichkeit, kurz-, mittel- und langfristig Kapazitäten in bestehenden Speichern zu buchen. Davon haben die Leipziger Stadtwerke allerdings bislang keinen Gebrauch gemacht. Die Notwendigkeit eines Besitzes eigener kapitalintensiver physischer Gasspeicher sehen wir derzeit nicht. Bedenken muss man bei derartigen Überlegungen auch, dass Gasspeicher in den zurückliegenden Jahren aufgrund der liquiden Märkte überwiegend verlustträchtig waren. Auch das trug im Vorjahr aufgrund der geringen Einspeicheranreize sicher etwas zum Engpass bei.

Beziehen die Stadtwerke aktuell Fernwärme aus Lippendorf?

Wir beziehen derzeit nur unregelmäßig Fernwärme aus Lippendorf, auch weil das Kraftwerk dort über mehrere Tage hinweg weder Strom noch Wärme produziert und den Stadtwerken demzufolge auch keine Wärme angeboten hat. Die Stadtwerke stellen derzeit überwiegend mit ihren eigenen Anlagen die Versorgung der Stadt mit Wärme sicher.

Von Andreas Tappert und Andreas Dunte