Neben Leipziger Verkehrsbetrieben, Kitas und Horten werden am Freitag auch andere Teile des öffentlichen Dienstes bestreikt. Laut Gewerkschaft Verdi haben neben den Beschäftigten in der Messestadt auch Kolleginnen und Kollegen aus den Landkreisen Bereitschaft zum Ausstand signalisiert.

In zahlreichen Bereichen des öffentlichen Dienstes wird am Freitag gestreikt.

Warnstreik am Freitag in und um Leipzig weitet sich aus: Auch Landkreis, Sparkasse und Stadtreinigung betroffen

Leipzig. In der Region Leipzig muss am kommenden Freitag mit erheblichen Auswirkungen eines Warnstreiks im öffentlichen Dienst gerechnet werden. Nachdem die Gewerkschaft Verdi bereits Ausstände bei Leipziger Verkehrsbetrieben, Kindertagesstätten und in Horte angekündigt wurden, sind inzwischen auch Streiks in zahlreichen anderen Bereichen vorauszusehen.

So sprach Verdi am Mittwoch nun auch von streikenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Stadtverwaltung Leipzig, Brandis, Schkeuditz und Mockrehna, von Ausständen bei Sparkasse Leipzig, in der Verwaltung im Landkreis Leipzig, bei der Agentur für Arbeit, bei der Stadtreinigung in Leipzig, in der Behindertenhilfe sowie in der Stasi-Unterlagenbehörde.

Etwa 2000 bei Streik dabei

„Insgesamt gehen wir von 2000 Beteiligten aus“, so Verdi-Sprecher Jörg Förster am Mittwoch gegenüber der LVZ. In einigen Leipziger Kitas und Horten kursierten bereits zur Wochenmitte Infozettel, dass am Freitag keine Betreuung möglich sein wird. „Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Stadt Leipzig in einem solchen Fall zum Teil bereits vorsorglich Einrichtungen geschlossen hat“, so der Verdi-Sprecher.

Dass Bürgerinnen und Bürger am Freitag auch in Amtsstuben der Stadt- und Gemeindeverwaltungen vor verschlossen Türen stehen werden, hält er dagegen aber für unwahrscheinlich. Auch bei der Sparkasse Leipzig sei trotz Ausstand von Mitarbeitenden nicht mit einem Ausfall des kompletten Services zu rechnen. „Anders sieht das bei der Stadtreinigung in Leipzig aus. Hier gibt es einen großen Anteil von Beschäftigten, die bereits signalisiert haben, am Freitag streiken zu wollen“, so der Verdi-Sprecher.

Aus dem Städtischen Eigenbetrieb Behindertenhilfe in Leipzig hieß es, dass sich voraussichtlich nur einzelne Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligen wollen, „so dass der Dienstbetrieb in den Einrichtungen vollständig gesichert werden kann“, so Betriebsleiter Peter Böhmer gegenüber der LVZ.

Falls in der zweiten Verhandlungsrunde in der kommenden Woche allerdings weiterhin kein geeignetes Arbeitgeberangebot vorgelegt werde, habe er aber Bedenken, ob es so bleibt. „Dafür gäbe es in der Belegschaft kein Verständnis mehr. Dann besteht die reale Gefahr, dass Teile des Betriebes bestreikt werden – die Betreuung von stationär betreuten Menschen würde im Notbetrieb sichergestellt, aber ambulante Angebote wie Kita, Hort, Frühförderung u. ä. wären dann ggf. nicht arbeitsfähig und müssten für die Streiktage geschlossen werden“, so Böhmer weiter.

In den laufenden Tarifverhandlungen fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen bislang zurückgewiesen.