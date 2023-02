﻿„Wie haben Ihre Kunden auf den Streik reagiert“, Herr Backhaus?

Der Warnstreik im Öffentlichen Dienst hat am Freitag zum Ausfall auf allen Straßenbahn- und Buslinien in Leipzig geführt. LVB-Sprecher Marc Backhaus zu den Reaktionen bei Kunden und Streikenden.

Leipzig. Abgesehen von geschlossenen Kitas und Kindergärten sowie der ausgebliebenen Müllabfuhr war der Warnstreik am Freitag in der Messestadt vor allem bei den Leipziger Verkehrsbetrieben zu spüren. Seit den Morgenstunden blieben sowohl Straßenbahnen als auch Busse in den Depots. Wir sprachen darüber mit Konzernsprecher Marc Backhaus.

Herr Backhaus, wie viele Beschäftigte haben sich bei den LVB am Streik beteiligt?

Marc Backhaus: Genaue Zahlen haben wir bislang noch nicht vorliegen. Insgesamt gab es aber eine sehr hohe Streikbereitschaft bei unseren gut 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aus keinem der Straßenbahn- und Bushöfe der LVB ist am Morgen ein Fahrzeug für unsere Kunden herausgefahren.

Wird der Ausfall länger andauern?

Marc Backhaus: Wir gehen nicht davon aus, dass sich am Freitag noch etwas ändern wird. Die Gewerkschaft hat ihren Ausstand bis 5 Uhr am Samstag angekündigt. Unsere Planungen laufen jetzt vor allem dahingehend, dass wir morgen früh alle Fahrzeuge am richtigen Standort haben und in den geplant und verlässlich Regelfahrplan starten können.

Wie war das Feedback bei Kundinnen und Kunden auf den Streik?

Marc Backhaus: Aufgrund der frühzeitigen Ankündigungen am Dienstag durch die LVB haben sich viele der Fahrgäste auf den Ausfall von Bussen und Bahnen vorbereitet. Das ist natürlich individuell nicht immer möglich – aber manche sind heute wohl einfach im Homeoffice geblieben oder haben sich alternative Möglichkeiten gesucht, um auf Arbeit zu kommen. An den meisten Haltestellen im Stadtgebiet gab es deshalb keine wartenden Menschentrauben. Soviel ich weiß, waren die Reaktionen ansonsten meist gemischt.