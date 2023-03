﻿Tauziehen in Potsdam: Verdi denkt über neue LVB-Streiks nach

Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst in Potsdam laufen noch. Sollten diese scheitern, drohen neue Streiks bei den LVB sowie in den kommunalen Kitas und Horten. Verdi spielt bereits verschiedene Szenarien durch.

Warnstreik der Gewerkschaft Verdi für die Beschäftigten öffentlichen Dienst und der Lokführergewerkschaft EVG in Leipzig am 27.03. 2023.

Leipzig. Offiziell liegen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst an diesem Mittwoch in Potsdam in den letzten Zügen. Doch im Verdi-Bezirk Leipzig bereiten sich die Gewerkschaftsfunktionäre auf alle Eventualitäten vor: Weil von Verhandlungsteilnehmern zu hören ist, dass bislang keine Einigung in Sicht und ein Scheitern der Gespräche nicht auszuschließen sei, wird über neue Strategien diskutiert - auch über mögliche weitere Kampfmaßnahmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verdi Planspiele für Streik am 1. Mai

„Wir denken über einen sogenannten ,Arbeitsstreik’ nach, wenn es zu keiner Einigung kommen sollte“, erklärte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Viecenz am Mittwoch auf LVZ-Anfrage. Ein „Arbeitsstreik“ sei eine Form des Warnstreiks, bei dem es aber nicht zur Beeinträchtigung der Arbeitsabläufe kommen soll. Es würden also nicht hunderte LVB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu einem Ausstand aufgerufen, sondern nur etwa „50 Aktive“, die als Vertrauensleute und Tarifbotschafter die Stimmungslage unter den LVB-Beschäftigten kennen. Dabei sei unter anderem zu klären, wie akzeptabel das letzte Angebot der Arbeitnehmerseite eingeschätzt wird und welche nächsten Schritte unternommen werden sollten, um die Forderungen der Belegschaft durchzusetzen. „Bei einem Arbeitsstreik werden Strategien für die Weiterführung des Arbeitskampfes entwickelt“, so Bezirksgeschäftsführer Viecenz.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollten die Gespräche in Berlin ergebnislos enden, würde nach den Verhandlungen ein Schlichter eingesetzt und eine förmliche Schlichtung beginnen. „Durch die damit verbundene Friedenspflicht ruhen 14 Tage lang alle Kampfmaßnahmen, weil der Schlichter nach einem Kompromiss sucht“, skizziert der Verdi-Mann. Wenn die Schlichtung aber ergebnislos enden sollte, wären die Tarifverhandlungen endgültig gescheitert und das Thema Warnstreik würde auch in Leipzig wieder auf die Tagesordnung rücken.

„Dann geht es Ende April wieder in den Streik“, glaubt Viecenz. Die Signale der Beschäftigten seien jedenfalls eindeutig. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG werde dann vermutlich wieder dabei sein. Denkbar sei auch ein Zusammengehen mit der IG Metall. „Vielleicht gemeinsam zum 1. Mai.“

LVB-Sprecher Marc Backhaus: „Wir sitzen nicht am Verhandlungstisch“

Als härteste Kampfmaßnahme wird auch über einen sogenannten „Erzwingungsstreik“ diskutiert. „Das wäre das schlimmste Szenario“, so der Verdi-Funktionär. „Dann steht nur der Streikbeginn fest und das Ende ist offen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) gibt es keine solchen Planspiele. „Wir sitzen nicht am Verhandlungstisch“, sagt dort Sprecher Marc Backhaus. „Wie es weitergehen, müssen die Tarifparteien entscheiden. Wir hoffen, dass es eine Einigung gibt.“