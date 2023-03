Warnstreik in Leipzig: Diese Kitas und Horte bleiben komplett oder teilweise geschlossen

Verdi ruft erneut zum Warnstreik in Kindertagesstätten und Horten auf. In Leipzig sind davon 33 Kitas und 44 Horte betroffen. Einige bleiben trotzdem geöffnet – mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Hier finden Sie alle Informationen im Überblick.

Leipzig. Auf verschlossene Kita- und Hort-Türen müssen sich Leipziger Eltern am Weltfrauentag einstellen. Denn die Gewerkschaft Verdi ruft am 8. März 2023 erneut zum Warnstreik auf. Zum zweiten Mal betrifft dies auch die kommunalen Kindertagesstätten und Horte. Die Stadtverwaltung Leipzig hat nun in einer Mitteilung eine Liste herausgegeben, in der die betroffenen Einrichtungen aufgezählt sind. Im Vergleich zum Kita-Streik am 17. Februar bleiben deutlich mehr Kitas und Horte zu.

Warnstreik in Leipzig: Kitas und Horte bleiben zu

Abhängig von der Anzahl der Streikenden könne jeweils erst am Streiktag selbst abschließend entschieden werden, ob eine Einrichtung geschlossen bleiben muss. Gegebenenfalls könnten auch Einschränkungen bei den Öffnungszeiten oder der Zahl zu betreuender Kinder ausreichend sein, heißt es in der Mittelung weiter.

Die Stadtverwaltung empfiehlt den Eltern und Erziehungsberechtigten vorsorglich, alternative Betreuungsmöglichkeiten zu organisieren. Eine Notbetreuung sei im Rahmen des Warnstreiks nicht vorgesehen.

Diese Kindertagesstätten bleiben am Mittwoch zu

An der Lehde 14

Bornaische Straße 182c

Curiestraße 1

Dahlienstraße 75a

Diderotstraße 13/13a

Eisenacher Straße 38

Eisenbahnstraße 52

Goldsternstraße 21b

Grünauer Allee 18

Gustav-Mahler-Straße 21

Hans-Beimler-Straße 17

Hans-Otto-Straße 2b

Hermann-Liebmann-Straße 99

Holbeinstraße

Kändlerstraße 11

Liliensteinstraße

Kantatenweg 41a

Kantatenweg 41b

Kleiststraße 58

Konradstraße 70/72

Lerchenrain 14-16

Ludolf-Colditz-Straße

Marschnerstraße 21

Möckernsche Straße 29

Paul-Küster-Straße 2a

Reichelstraße 3

Schönbachstraße 63

Seipelweg 16 a

Seipelweg 16 b

Spinnereistraße 8

Sternwartenstraße 30

Stötteritzer Straße 1

Tarostraße 9

Theodor-Neubauer-Straße 18

Diese Kitas haben eingeschränkte Öffnungszeiten oder Teilschließungen

Alte Straße 2 (Kiga geschlossen, eingeschränkte Öffnungszeit 8-15.30 Uhr)

An der Teichmühle 2 (Kiga geschlossen, Krippe eingeschränkte Öffnungszeit von 7-16 Uhr)

Gohliser Straße 5 (Kiga geschlossen, Krippe eingeschränkte Öffnungszeit von 7-16.30 Uhr)

Hans-Otto-Straße 2 a (Kiga geschlossen, Krippe eingeschränkte Öffnungszeit von 8-16 Uhr)

Kleiststraße 12 (eingeschränkte Öffnungszeit 7-16 Uhr)

Kunzestraße 4 (eingeschränkte Öffnungszeit 8-16 Uhr)

Rathenaustraße 5 (Kiga geschlossen, Krippe eingeschränkte Öffnungszeit von 7-16 Uhr)

Stollberger Straße 8 (Krippe geschlossen, Kiga eingeschränkte Öffnungszeit von 7.30-16 Uhr)

Thietmarstraße 13 (Krippe geschlossen)

Diese Horte bleiben am Mittwoch zu

Hort 8. Schule

Hort 9. Schule

Hort 24. Schule

Hort 31. Schule

Hort 33. Schule

Hort 60. Schule

Hort Tauchaer Str.

Hort 66. Schule

Hort 74. Schule

Hort 78. Schule

Hort 85. Schule

Hort 100. Schule

Hort A.-M.-Bach-Schule

Hort A.-Lindgren-Schule

Hort Brüder-Grimm-Schule

Hort Carl-v.-Linnè-Schule

Hort Clara-Wieck-Schule

Hort Erich-Kästner-Schule

Hort an der Schule Gießerstraße

Hort E.-Zeigner- Schule

Hort Ernst-Pinkert-Schule

Hort Fanny-Hensel-Schule

Hort Franz-Mehring-Schule

Hort Fritz- Baumgarten Schule

Hort H.- Chr.-Andersen-Schule

Hort J.-Ringelnatz-Schule

Hort Kurt-Masur-Schule

Hort Schule 5

Hort Marienbrunner Schule

Hort P.-Neruda-Schule

Hort Schule am Addis-Abeba-Platz

Hort Schule am Auwald

Hort Schule am grünen Gleis

Hort Schule am Floßplatz

Hort Schule am Leutzscher Holz

Hort Schule am Rabet

Hort Th.-Körner-Schule

Hort W.-Busch-Schule

Hort W.-Wander-Schule

BTA FöS J.-H.-Pestalozzi

BTA A.-Diesterweg

BTA FS E.-Zinna

BTA FöZ f. Erziehungshilfe

BTA FS Comenius

Diese Horte haben eingeschränkte Öffnungszeiten