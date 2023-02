﻿Streiks am Flughafen Leipzig/Halle: Ab Freitag keine Lufthansa-Flüge nach München und Frankfurt

Passagiere des Flughafens Leipzig müssen aufgrund vom Warnstreiks am Freitag mit erheblichen Einschränkungen rechnen: Verdi hat an mehreren Flughäfen zu Ausständen aufgerufen. Was die Gründe sind und welche Auswirkungen das für die beiden sächsischen Flughäfen hat, lesen Sie hier:

Leipzig. Gelbe Warnwesten und weiße Transparente: Am Flughafen Leipzig/Halle hat Verdi an diesem Donnerstag zum Streik aufgerufen. Rund 20 Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen stehen auf einem Parkplatz unweit des Terminals A und diskutieren miteinander. Aufgerufen zum Streik hat die Gewerkschaft Verdi. „Die Kollegen haben seit 15 Uhr die Arbeit niedergelegt“, erklärt Gewerkschaftssekretär Stefan Hilbig. Bis Freitag, 6 Uhr, solle gestreikt werden.

Der Streik kam für uns überraschend, wie ein Sprecher des Flughafens sagt. Ursprünglich hatte die Gewerkschaft Verdi für Freitag angekündigt, sieben deutsche Flughäfen zu bestreiken, und zwar die Flughäfen Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen. Leipzig war ursprünglich nicht dabei.

Warnstreik auch am Flughafen Leipzig: Bundespolizei soll für Streikende einspringen

„Mit unserem Warnstreik wollen wir den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen und uns mit den anderen Streikenden solidarisch zeigen“, sagt Hilbig. Allerdings, fügt er hinzu, habe man die bestreikten Sicherheitsfirmen und den Flughafen rechtzeitig am frühen Morgen von dem Vorhaben informiert. „Sie hatten genügend Zeit gehabt, um Ersatz für das ausgefallene Personal zu finden.“ In der Regel übernimmt in solchen Fällen die Bundespolizei die Personenkontrollen am Flughafen.

Die Zeit scheint nicht gereicht zu haben. Denn im Terminal A herrscht zu Streikbeginn gähnende Leere. Alle Schalter der Personenkontrolle sind verschlossen. Die ersten Auswirkungen des Streiks sind das aber nicht, wie ein Blick auf den Bildschirm mit den abgehenden Fliegern zeigt. Laut Flugplan startet zwischen 4:28 und 18:30 Uhr kein einziger Flieger ab Leipzig.

Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik auf dem Leipziger Flughafen aufgerufen. Im Terminal A herrscht zu Streikbeginn gähnende Leere – turnusmäßig. © Quelle: Michael Strohmeyer

„Ab 18 Uhr sollten die Schalter wieder besetzt sein“, verspricht ein Flughafensprecher. Für Donnerstag rechnet das Flughafen-Management nicht mit Streichungen von Flügen wegen des Warnstreiks in Schkeuditz, heißt es. „Dennoch empfehlen wir den Reisenden zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein“, erklärt Sprecher Arne Schwerin.

Betroffen vom Warnstreik sind vor allem innerdeutsche Flüge

Das Bild am Freitag werde aber ein ganz anders sein. „Nach aktuellem Stand wird es durch den Verdi-Streik an verschiedenen deutschen Flughäfen zu umfangreichen Streichungen von Flügen durch die Lufthansa in Dresden und Leipzig/Halle kommen.“ Betroffen seien vor allem innerdeutsche Verbindungen. Das bedeutet: Ab Dresden und Leipzig/Halle werde es keine Lufthansa-Flüge nach München und Frankfurt/Main geben.

Der Flughafenverband ADV rechnet mit einem Chaos im deutschen Luftverkehr. Nach seinen Schätzungen sind an diesem Freitag deutschlandweit knapp 300.000 Passagiere von Flugausfällen betroffen. Der Warnstreik werde zu 2340 Flugausfällen führen.

Dresden bekommt die Streikauswirkungen bereits am Donnerstag zu spüren: So wurde der Lufthansa-Flug LH2130 aus München, der 23:15 ankommen sollte, gestrichen. In Leipzig/Halle ist auch der frühe Abflug nach München am Samstag (LH 2165 um 06:05) betroffen und wurde deswegen ebenfalls gestrichen.

Streikende fordern höhere Zuschläge für Nachtarbeit

Die Beschäftigten der Luftsicherheit, die in Leipzig streiken, fordern Verdi-Sekretär Hilbig zufolge seit Jahren die Erhöhung der Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit sowie eine bessere Regelung zur Entlohnung von Mehrarbeit. Seit Januar 2020 werden demnach Tarifverhandlungen geführt. „Wir ins in der neunten runde und bis heute ist nichts passiert. Das muss sich ändern.“

An den meisten Flughäfen stehen vor allem die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst im Vordergrund, die am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche in zweiter Runde fortgesetzt werden. Verdi will die Arbeitgeber dazu bewegen, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen.

Die Arbeitgeber der Luftsicherheitsbranche kritisierten den Ausstand. Ihr Verband BDLS wehrt sich gegen die gewerkschaftliche Strategie, dass seine Verhandlungen mit denen des Öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste verquickt werden. „Verdi macht gemeinsame Sache mit mehreren anderen Gewerken, und so verschwimmen für Außenstehende die Ziele und Grenzen des Streiks“, sagt BDLS-Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser. Leidtragenden seien die Passagiere.