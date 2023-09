﻿Warntag in Sachsen: Schrille Handy-Töne, heulende Sirenen und ein Fehlalarm

Leipzig. Schrille Töne auf dem Handy und heulende Sirenen in vielen Städten und Dörfern: Um Punkt 11 Uhr beteiligte sich am Donnerstag auch Sachsen am bundesweiten Warntag. Ziel des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war es, Menschen mit dem Ablauf einer amtlichen Warnung vertraut zu machen. Warn-Hinweise kam über Apps wie Katwarn zu den Menschen, da sogar eine Minute früher um 10.59 Uhr. Die Warnsignale wurden aber auch von über 3200 Sirenen im Freistaat verbreitet.

Nach ersten LVZ-Informationen lief der Warntag in der Region Leipzig wie geplant ab. So heulte in Grimma (Kreis Leipzig) die Sirene auf dem St. Augustin-Gymnasium pünktlich um 11 Uhr los. Auch aus Eilenburg, wo die Sirene auf dem Eilenburger Berg stationiert ist, aus Torgau (auf der Stadtfeuerwehr), aus Delitzsch (Rathaus) und aus dem Oschatzer Stadtteil Merkwitz wurde der punktgenaue Alarm per Heulton gemeldet.

Aufregung um echten Alarm in Delitzsch

Zusätzliche Aufregung zum Warntag gab es allerdings in Delitzsch. In den Ortsteilen Schenkenberg und Benndorf wurde etwa vier Minuten vor dem Warntag-Alarm ein echter Brandalarm ausgelöst – mit je drei Tönen von je zwölf Sekunden und einer zwölfsekündigen Pause. Die Freiwilligegen Feuerwehren (FFW) wurden zu einem vermuteten Brand nach Rödgen gerufen, genauso wie die FFW Delitzsch. Der Einsatz stellte sich aber als Fehlalarm heraus, Unbekannte hatten ein Lagerfeuer angezündet.

Leipzig blieb still – wegen fehlender Sirenen

Leipzigerinnen und Leipziger und Gäste der Stadt wurden dagegen um 11 Uhr nicht von Sirenentönen aufgeschreckt. Die Messestadt hat kein flächendeckendes Sirenennetz mehr. Die Alarmanlagen, die einst vor Luftangriffen warnten, wurden nach der Wende außer Dienst gestellt. Anders in Dresden – dort ist nach dem Hochwasser 2002 ein Sirenensystem installiert worden. Derzeit gibt es rund 3200 Warnsirenen im Freistaat, das Netz soll weiter ausgebaut werden.

