﻿Chinabrenner in Plagwitz: Warum er wirklich schloss – und wann er wiedereröffnen soll

Alles, was sich jetzt noch im Chinabrenner befindet, gehört dem Insolvenzverwalter. Inhaber Thomas Wrobel möchte versuchen, einen Großteil davon wieder zurückzukaufen. „Wer sonst will denn etwas mit all dem Chinakram anfangen?“, sagt er.

Leipzig. Wer das Leipziger Restaurant Chinabrenner betrat, lief erstmal vor eine Wand. Das ist noch heute so. „Das ist kein Restaurant, das ist ein Ort“, las man dann darauf. Aha? Aber da eilt Thomas Wrobel schon herbei. „Das ist gegen die bösen Geister“, ruft er. „Geister können in China nicht um die Ecke gehen.“ In seinem Restaurant sei man vor ihnen sicher.

War man vor ihnen sicher – muss man eigentlich sagen. Denn der Chinabrenner hat zu. Ein rauschendes Abschlussdinner mit 36 Gängen für 108 Euro und schließlich stehenden Ovationen aller Gäste bildete den Schlusspunkt seiner fast zehnjährigen Geschichte. Höchste Zeit also, einmal nachzufragen, warum es so kommen konnte, dass Menschen für ein Restaurant applaudieren – und es trotzdem schließt.

Und höchste Zeit für Wrobel, etwas klarzustellen. Denn der Chinabrenner, sagt er, sei ja nicht einfach pleite gegangen. Sondern es sei seine Entscheidung gewesen, ihn zu schließen. Es habe, unter anderem, mit chinesischer Philosophie zu tun.

„Eine herzliche, ein bisschen grobe Küche“

An der „Geisterwand“ des Chinabrenners haben Stammgäste wehmütige Nachrichten hinterlassen. © Quelle: Stella Weiß

Aber von vorn. Wrobel, 54 Jahre, ein Mann mit runder Brille und Arbeiterhänden, dreht einen der hochgestellten Stühle herum und nimmt Platz. Einiges von der Inneneinrichtung, den Lampions, den Glücksbringern, den Amuletten und Bildern, ist noch da. Wrobel hat alles über die Jahre auf seinen Reisen nach China angesammelt. Manche würden es kitschig nennen. Er fühlt sich darin zu Hause. Dreißig Mal war er in China. „Manchmal mussten meine Freunde, die mitkamen, ein bisschen Platz im Koffer lassen“, sagt er.

Zum ersten Mal fuhr Wrobel 1993. Damals noch mit seiner Freundin in der transsibirischen Eisenbahn, über Moskau und Alma-Ata, bis in die Provinz Szechuan – so etwas wie die Heimat der traditionellen chinesischen Küche und ihres fruchtig-zitronigen Pfeffers. Wrobel nahm einige Kilo davon mit nach Hause und kochte die Gerichte aus dem Urlaub nach. Es gefiel ihm. So gut, dass er sich mit seiner Freundin 1998 ein Jahr lang dort an der Uni einschrieb. In ihren Mittagspausen gingen sie in ein von drei Frauen geführtes Restaurant: das Vorbild des späteren Chinabrenners.

„Das war eine herzliche, ein bisschen grobe Küche“, erinnert sich Wrobel. Sie aßen Hackfleischbällchen in Zuckersirup. Pikantes Hühnchen mit Erdnüssen. In Salz gebratenes Schweinefleisch. Extrem scharfes Kaninchen. Später hing ein Foto der drei Frauen im Chinabrenner. Und über der Tür stand in chinesischer Schrift: „Dreifrauentor“. Als Wrobel später, nach der Trennung von seiner Freundin, wieder nach China reiste, war ihr Lieblingslokal abgerissen. Stattdessen blickte er nun auf ein neues, hypermodernes Stadtviertel.

Der Chinabrenner zu besseren Zeiten: Mit Soja-Sauce-Brokkoli und mariniertem Tofu. © Quelle: André Kempner

Thomas Wrobel ist eigentlich Künstler. Er hat Holzgestaltung in Schneeberg studiert. „Ich habe mich immer geweigert, ein Gastronom zu sein“, sagt er. Aber nachdem seine chinesischen Kochkünste weiter auswuchsen; nachdem ihn befreundete Künstler für Festivals buchten; nachdem er, seit 2009, sogar einen ersten, geheimen Mittagstisch in Plagwitz anbot, sei ihm die Eröffnung des Restaurants nur wie der nächste logische Schritt vorgekommen. Ein befreundeter Architekt organisierte ihm damals den späteren großen Raum.

Prinzip des Nichthandelns

Wer sich heute einige Stunden mit Wrobel unterhält, der lernt einen Mann kennen, der ein Stück China in sich trägt. Er sagt nie „ich“, sondern immer „wir“ – das sei „ein kaiserliches Wir“, erklärt er. Und er habe den Chinabrenner auch nicht eröffnet, weil er ein gutes Geschäft witterte. Sondern weil die Nachfrage nach dieser Küche so groß war, die es sonst in Leipzig nicht gab. „Das ist chinesische Philosophie“, sagt Wrobel. „Dass man sich treiben lässt, das Nichttun, das Nichteingreifen.“

Wu-Wei nennt sich dieses chinesische Prinzip des Nichthandelns. Ein Handeln, das nicht bedeutet, einfach im Bett liegen zu bleiben. Sondern eines, das sich nicht gegen, sondern mit dem natürlichen Lauf der Dinge ausrichtet.

Der Chinabrenner sei 2012 auch nur „so eine Art Restaurant“ gewesen, das ist Wrobel wichtig. Er habe das, was er in China kennengelernt hatte, nach Deutschland bringen wollen: Dass man sich im Restaurant kennenlernt, ins Gespräch kommt. „Es ist dort immer ein bisschen flirty“, sagt Wrobel.

„Ich kaufe, was ich brauche – und das kostet es dann“

Der Chinabrenner war drei Frauen gewidmet, deren Bild noch jetzt an der Wand hängt. Sie hatten Thomas Wrobel damals in China inspiriert, selbst mit dem Kochen zu beginnen. © Quelle: Stella Weiß

Also stellte er riesige, runde Tische auf. So groß, dass häufig mehrere Grüppchen an einem Platz nehmen mussten. In der Mitte befand sich eine drehbare Platte. In Wrobels Vorstellung bestellten diese Leute dann gemeinsam. Von allem etwas. Manchmal sei er gar zu den Tischen gegangen und habe Teller hin und her geschoben, damit sich die Leute ihr Essen teilen. „Das war teilweise überheblich“, sagt er. „Aber ich wollte das so.“

Dass Wrobel nun schließt, stellt er klar, will er auch so. Sicher, irgendwie wäre es weitergegangen. Trotz Corona, auch trotz der gestiegenen Einkaufspreise. Aber Wrobel ist kein findiger Geschäftsmann, der gern Zahlen hin und her schiebt. „Ich kaufe das, was ich brauche – und das kostet es dann eben“, sagt er.

Am 20. Januar soll der Chinabrenner auferstehen

Thomas Wrobel schließt nach fast 10 Jahren den Chinabrenner. © Quelle: Stella Weiß

Irgendwann im vergangenen Sommer sei es ihm dann zu viel geworden. Anstatt seinen Laden effizienter zu machen oder sich Geld zu leihen, meldete er Insolvenz an. Das habe sich, sagt Wrobel, natürlich angefühlt. Natürlich: das Wu-Wei.

Am 20. Januar beginnt das chinesische Neujahrsfest, das zwei Wochen dauert. Wrobel will seinen Chinabrenner dann wieder auferstehen lassen. Wo, ist noch nicht klar. Aber vermutlich irgendwo im Leipziger Westen.