﻿Caggtus Leipzig: Der Dreamhack-Nachfolger macht wenig, aber Entscheidendes anders

Von Freitag bis Sonntag öffnet die Leipziger Messe ihre Pforten für Gaming-Fans: Mit der Caggtus steht der inoffizielle Nachfolger der Dreamhack an. Viel verändert hat sich nicht, doch es wurde an entscheidenden Punkten geschraubt.

Eine der Neuigkeiten auf der Caggtus: der FPV-Stand, an dem man per VR-Brille im Cockpit von ferngesteuerten Autos Platz nehmen kann.

Leipzig. Wenige Stunden, bevor sich die Türen der Leipziger Messe öffnen und tausende Fans des digitalen Spielens hineinströmen, ist noch eine Menge zu tun. In Halle 2, wo die größte (und mit 68 Stunden wohl auch längste) LAN-Party Deutschlands mit rund 1500 Teilnehmern steigen soll, werden am Donnerstagnachmittag noch die letzten Kabel verlegt – 20.000 Meter insgesamt. Ansonsten trübt nur das Rauschen der Lüftungsanlage die Ruhe vor dem Sturm.

Aller guten Dinge sind drei

In Halle 4 hingegen: geschäftiges Treiben. Bühnen, Stände, Stühle, Monitore stehen weitestgehend, dazwischen jedoch noch etliche Vans und Kartonstapel, die auf ihre Auspacker warten. Menschen wuseln herum, ein paar spielen schon Probe, und auch gegen eine Torwand wird bereits gekickt. Es steht noch einiges an, doch Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Messe, gibt sich gelassen. Wird schon.

Dabei ist die Caggtus (Wie aussprechen? Geisenberger: „Wie’s beliebt“) ein mindestens mittelgroßer Meilenstein für die Leipziger Messe. Vor 21 Jahren entstand hier die Games Convention, mauserte sich zu einer der wichtigsten Videospiel-Besuchermessen der Welt, wanderte 2009 aber nach Köln ab und hieß dort fortan Gamescom. 2016 folgte der Deutschland-Ableger der schwedischen Dreamhack, doch auch die fand 2020 letztmals in Präsenz statt, 2022 zog sie nach Hannover weiter. Die Caggtus nun ist der erste Versuch der Leipziger Messe, eine eigene Gaming-Veranstaltung ins Leben zu rufen.

Kleine, aber feine Unterschiede

Ein Blick in die Hallen und auf den Programmplan lässt die Vermutung aufkommen, man hätte dafür einfach das Konzept der Dreamhack übernommen: Da ist die gewaltige LAN-Party, der Cosplay-Wettbewerb am Samstag, ein Bereich für bekannte Streamerinnen und Streamer, etliche Spielstationen, die Retro-Ecke, die Deutsche Casemod-Meisterschaft. Man habe vieles verändert und einiges übernommen, sagt Geisenberger zwar – treffender dürfte jedoch sein, dass vieles übernommen und einiges verändert wurde. Doch genau diese Unterschiede könnten dafür sorgen, dass die Caggtus ein noch größeres Publikum anspricht und erreicht als zuletzt die Dreamhack.

Allem voran ist da die Tatsache, dass der Profi-E-Sport kaum noch stattfindet. Stattdessen wolle man sich auf den Breitensport konzentrieren, erklärt Silvana Kürschner von der Messe. Maß sich zuvor auf der großen Hauptbühne die E-Sport-Weltspitze in „Counter-Strike“ oder „Hearthstone“, gibt es dort nun Talks, Quizzes und Kurioses wie das Turnier einer aus Rentnern bestehenden „League of Legends“-Mannschaft zu erleben. Die Streamer sitzen nun nicht mehr das ganze Wochenende im Halbkreis herum, sondern haben zwei Bühnen für unterschiedliche und vor allem interaktivere Programmpunkte zur Verfügung. Im sogenannten „Pentathlon“-Bereich soll digitaler und analoger Sport miteinander verknüpft werden: Erst werden Bälle auf dem Bildschirm gekickt, anschließend gegen eine physische Torwand. Und überhaupt gibt es wesentlich mehr Gelegenheiten für die Besucher, einfach mal zum Controller zu greifen, als noch auf den letzten Dreamhacks.

Festival statt Produktschau

„Leipzig ist Gaming, und Gaming ist Leipzig“, ruft Geisenberger als Motto aus und betont mehrfach, dass die Caggtus ein Event aus der und für die Gaming-Community sei. Allein schon der Name: Der Kaktus wurde auf den vergangenen LAN-Partys zum Insider-Gag, zum inoffiziellen Symbol, nun bereichert um ein „GG“ in der Mitte – Gaming-Sprech für „Good Game“ vor und nach einem Match. Das Event mag kleiner ausfallen als die Gamescom, ist allerdings ein Gemeinschafts-Event und Spiele-Festival – und damit deutlich näher am Puls der Zeit als die Produktschau, die jährlich in Köln stattfindet.

Schon am Donnerstag tun in den sozialen Netzwerken etliche ihre Vorfreude über den Besuch der Caggtus kund. Und auch bei den Verantwortlichen der Leipziger Messe ist diese Freude zu spüren: Endlich ein Gaming-Event aus dem eigenen Haus, das ihnen niemand mehr wegnehmen kann. Nur noch wenige Stunden, dann geht es los. Good Game, Leipziger Messe!

Info: Öffnungszeiten der Caggtus am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Tageskarten für 23 Euro, Mehrtagesticket für 48 Euro. Restplätze für die LAN-Party (bis Sonntag 14 Uhr) gibt es ab 129 Euro. Alle weiteren Infos unter www.caggtus.de.