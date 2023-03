Warum die LVB zu pünktlich sind: Der Dienstag in Leipzig

Seit Jahresbeginn halten die LVB-Bahnen nicht mehr an jeder Haltestelle, sondern nur noch in zwei Fällen. Das sorgt für Energieeinsparung - aber auch für Frust. Das Thema des Tages am Dienstag im „Leipzig Update“.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

ist Ihnen in letzter Zeit mal eine Straßenbahn vor der Nase weggefahren? Meiner Kollegin Antonie Rietzschel ist genau das zuletzt öfter passiert, obwohl sie zur planmäßigen Abfahrtszeit an der Haltestelle war. Die Linie 7 war quasi „überpünktlich“. Und dafür gab es einen Grund.

Aufkleber weisen darauf hin: Seit Jahresanfang müssen Fahrgäste aufs Knöpfchen drücken, wenn sie aussteigen wollen – das soll Energie sparen, aber auch Zeit. © Quelle: Andre Kempner

Seit Jahresbeginn halten die LVB-Bahnen nicht mehr an jeder Haltestelle, sondern nur noch in zwei Fällen: Entweder es warten gut sichtbar Fahrgäste an einer Station. Oder in der Bahn drückt ein Passagier den „Haltewunsch“-Knopf. Sonst rauscht die Bahn einfach weiter - und ist dann entsprechend früher an den nachfolgenden Haltepunkten. So soll Energie eingespart werden, durch unnötiges Türöffnen, Bremsen und Anfahren.

Doch es führt auch zu Frust: „Wem geht es sonst noch so in #Leipzig?“ hat Antonie Rietzschel ihre Twitter-Community gefragt. „Diesen Monat schon 6x abgefahren vorher obwohl noch 3 Min dranstanden“, berichtete ein User. Ein anderer schrieb: „Passiert mir seitdem auch ständig und es nervt.“

Die LVB betonen, die Pünktlichkeit der Straßenbahnen hat sich seit der Einführung verbessert. Zu früh abfahren sollten die Bahnen aber eigentlich nicht. Die Fahrer und Fahrerinnen sollen in dem Fall warten, sagt Sprecher Marc Backhaus. Unsere Reporterin Clara Geilen hat den Test gemacht und Fahrgäste gefragt, wie sie die Neuerung finden. Hier lesen Sie ihre Reportage. Was halten Sie vom „Stopp bei Bedarf“? In unserem Voting können Sie darüber abstimmen.

Bild des Tages

Eine der ältesten Leuchtreklamen in der Leipziger Innenstadt ist zurück an ihrem Platz. An der Milchbar Pinguin hat die Firma NEL heute die restaurierten Neonöhren sowie die namensgebenden Pinguine wieder installiert. Am Mittwoch sollen sie wieder leuchten. © Quelle: Kempner

Mehr zum Thema: Viele Leipziger verbinden Kindheitserinnerungen mit der Leuchtreklame und haben sie bereits vermisst. Weil der Neonschriftzug fehlte, habe es für das beliebte Eislokal sogar schon eine Ein-Sterne-Bewertung im Internet gegeben, erzählt Betreiber Hendrik Dantz.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Das war sonst noch wichtig

Das wird morgen wichtig

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend und einen guten Start in die zweite Wochenhälfte.

Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion

