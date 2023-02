Bäckermeister Geisler: „Ich öffne nur noch drei Tage“

Steigende Energiepreise und höhere Kosten für Getreide durch den russischen Krieg in der Ukraine machen auch dem Bäckerhandwerk in Sachsen zu schaffen. Warum sich deshalb das tägliche Backen nicht mehr lohnt, schildert ein Leipziger Bäckermeister.

Bäckermeister Andreas Geisler in seiner Backstube in Leipzig-Lindenthal.

Leipzig. Explodierende Energiekosten und steigende Getreidepreise: Den Leipziger Bäckermeister Andreas Geisler (56), der in neunter Generation ein Geschäft in Lindenthal führt, treffen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges hart. „Der Mehlpreis hat sich verdoppelt, wobei das völlig unlogisch ist“, rechnet er vor. Deutschland produziere 100 bis 110 Prozent seines Weizenverbrauchs selbst. „Der Weizen aus der Ukraine geht auch nicht in die Bäckereien, weil er von der Struktur her eher für Bulgur oder Couscous geeignet ist.“

Den Grund für die Kostenspirale bei Getreide sieht Geisler auf dem Weltmarkt, der als Kriegsfolge gewissenlos ausgenutzt werde. „Zocker setzen auf steigende Preise, darunter leiden Kunden und weder Produzenten, noch Bauern oder Natur profitieren .“ Zum Glück, so Geisler, trüge aber seine Kundschaft die Preissteigerungen mit, weil eben viele auf Qualität bei Bäckerprodukten nicht verzichten wollen. „Ich gebe auch nicht jeden Preissprung weiter, deshalb akzeptieren 80 bis 90 Prozent die Teuerung.“

Definitiv Abstriche macht er aber bei den Öffnungszeiten. „Es ergibt keinen Sinn, bei den aktuellen Preisen den Gasbackofen fast die komplette Woche zu heizen.“ Also öffnet er nicht mehr von Dienstag bis Sonnabend, sondern nur noch ab Donnerstag bis Sonnabend. „Am ländlichen Stadtrand hat sich meine Kundschaft darauf eingestellt, zeigt Verständnis und es bessert mein Asthma “, sagt Geisler. „In der City ist das nicht machbar, da arbeiten viele meiner Kollegen rund um die Uhr, um die Kostenexplosion aufzufangen.“