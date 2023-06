Heiterblick #33: Warum ein Tierpfleger uns alle aufwühlt – und eine Einladung

Guten Abend, Leipzig!

Klar, manchmal erzähle ich privat von meiner Arbeit. Für meine Freunde ist das eine angenehme Art, die LVZ-Paywall zu umgehen.

In letzter Zeit war eine Recherche zum Leipziger Zoo Thema. Meiner Kollegin Kerstin war eines Tages aufgefallen, dass der Löwenpfleger Jörg Gräser aus „Elefant, Tiger & Co.“ (die MDR-Doku-Soap über den Leipziger Zoo) nicht mehr in der Sendung auftauchte. Sie schrieb das auf, inklusive eines relativ nichtssagenden Zoo-Statements. Der Text bekam so viele Klicks wie vor einiger Zeit unsere Artikel zum Corona-Lockdown.

Die Leute waren entrüstet! Forderten vehement die Rückkehr des Pflegers!

Wir halten fest: Dass ein Löwenpfleger aus der Lieblingssendung verschwindet, interessiert die Menschen so sehr wie die Tatsache, dass sie ihre Häuser nicht mehr grundlos verlassen dürfen.

Ich finde das überhaupt nicht problematisch. Ein Zoo-Magazin ist für viele ein ebenso bedeutsames Ritual wie für andere der Einschlafpodcast, die Late-Night-Show, oder dieser eine Italiener auf Tiktok, der immer so großartige (und einfache!) Gerichte kocht.

Witzig war, dass auch meine Freunde, die noch nie „Elefant, Tiger & Co.“ gesehen haben, wie gebannt der Story des Löwenpflegers lauschten. Was hatter denn gemacht? Wo isser nun?

Die Recherche war spannend. Die Antwort letztlich relativ unspektakulär: Es gab im Löwengehe offenbar divergierende Meinungen über die richtige Raubtierpflege. Der Zoo hatte seinen Löwenpfleger schließlich im Streit zu den Zwergziegen verbannt.

Dass ein Zoo seinen Tierpfleger in einen anderen Bereich versetzt, passiert übrigens andauernd. Normalerweise regt sich auch niemand groß darüber auf. Warum dann die irre vielen Klicks? Inzwischen sogar eine Petition? Das Problem war, dass der Löwenpfleger durch die MDR-Sendung inzwischen genauso berühmt und beliebt geworden war, wie der Zoo selbst. Was natürlich – für Unbeteiligte – eine herrliche Wendung ist. Da lag ein bisschen David gegen Goliath in der Luft.

Die Story sollte allen großen Häusern eine Lehre sein: Unterschätzt nicht eure einfachsten Arbeiter. Vielleicht haben sie irgendwo eine Millionen Fans.

Wo trifft sich Leipzig gerade?

Fürs Sofas zusammenstellen brauche dann euch: Im LVZ-Reportercafé ist es schon sehr, wie sagt man heute: gemü. © Quelle: LVZ

Ich möchte euch gern zu mir einladen: Ins Reporter-Café der Leipziger Volkszeitung. An einem Abend im Monat möchte ich ab sofort hier (siehe Foto) mit einem Gast Platz nehmen. Wir stellen Wein, Bier und Brezeln hin – Ihr seid herzlich eingeladen. Auf den Talk folgt ein kleines Quiz. Es gibt auch immer etwas zu gewinnen.

Das Thema des ersten Abends lautet: VERSCHENKEN. Leipzig hat eine enorm hohe Tauschregal-Dichte. An jeder Ecke stehen Umsonst-Kisten. Im Frühjahr beschenkt uns der Auwald mit Gratis-Bärlauch. Den Sommer über gibt es am Wochenende illegale Raves ohne Eintritt. Im Winter kann man auf dem zugefrorenen Kanal… ich glaube jedenfalls, dass Leipzig die größte Stadt ist, in der man so viel für Umme bekommt. Warum ist das so? Was ergeben sich daraus für Visionen? Und wo sind die Grenzen des Verschenkens?

Darüber möchte ich am Mittwochabend in zwei Wochen mit Aaron Krautheim sprechen, dem Initiator von „Lenes Tauscho“ in Redunitz - jenem Tauschregal, das Anfang Mai abbrannte.

Hier könnt Ihr euch für „Heiterblick Live #1″ am 28. Juni anmelden. Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 30 begrenzt. Daher werden die Plätze verlost, wie bei der Fusion. Eintritt ist – natürlich! – kostenlos.

Fünf Empfehlungen aus LVZ+

Jörg Gräser – Ex-Löwenpfleger und Star aus „Elefant, Tiger & Co.“ – wird nicht mehr ins Fernsehen zurückkehren. Wie konnte das passieren? Über das Ende eines der größten Stars des Leipziger Zoos. Lesen Ein Leipziger Club muss umziehen. Nicht irgendeiner: Die Distillery prägte 30 Jahre lang die ostdeutsche Technoszene. Unterwegs auf seinem letzten, großen Fest mit Chef Steffen Kache – und ein Ausblick, der tröstet. Lesen Steine- und Böllerwürfe, verletzte Polizisten, Demonstranten über elf Stunden in einem Kessel der Polizei: Die von Irena Rudolph-Kokot und Jürgen Kasek angemeldete Demonstration am „Tag X“ lief aus dem Ruder. Welche Verantwortung sehen die beiden bei sich? Ein Doppelinterview Stundenlanges Warten, ein Busch als Toilette - mehr als 1000 Menschen harrten nach einer Demonstration am „Tag X“ in Leipzig in einem Polizeikessel aus. Ein Vorgehen, das nun Fragen aufwirft. Lesen Nach fast 100 Tagen endete der Prozess gegen die Linksextremistin Lina E. Danach brannten Barrikaden, begann eine politische Debatte. Um das Urteil und seine Folgen geht es in der Bonus-Folge des Podcasts „Der Fall Lina E.“ Kostenlos hören

Bis bald!

Dein Josa

Was ist Heiterblick?

Eigentlich ein Leipziger Stadtteil, da oben im Nordosten. Dieser Newsletter handelt nicht von dem Stadtteil, er ist ein Leipzig-Newsletter. Aber ich möchte den Namen des Stadtteils neu beleben, daher borge ich ihn mir. Natürlich nicht, ohne vorher einmal nach Heiterblick gefahren zu sein – und seinen idyllischen Müllberg erklommen zu habe

