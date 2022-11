﻿Warum eine Leipzigerin ihren Laden zum dritten Mal neu eröffnet

Anja Krabbes in ihrem Laden „Kreidezauber“ in Leipzig-Knauthain.

Leipzig. Aller guten Dinge sind drei. Mit ihrem dritten Laden ist sie nun mitten im Zentrum von Knauthain angekommen, stellt Anja Krabbes schmunzelnd fest – gegenüber der Kirche, neben dem Blumenladen. Zur Einweihung ihrer „Kreidezauber“-Werkstatt am 5. November hat die 53-Jährige viele Freunde, Bekannte, Nachbarn, Interessierte aus der Umgebung eingeladen. Und sie ist voller Zuversicht, dass es diesmal genau der richtige Laden ist.

Lehrerin und zugleich Ladeninhaberin

Denn Anja Krabbes hat ihr Geschäft in Knauthain, wo sie auch wohnt, schon zweimal eröffnet. Beim ersten Mal 2016 arbeitete sie noch hauptberuflich als Lehrerin. Drei Jahre lang machte sie beides parallel, den Job in der Schule und den Kreativ-Laden. Doch irgendwann wurde der Mutter von drei Kindern alles zu viel und sie zog einen Schlussstrich – zumal ihr Mann als Manager in der Pharmaziebranche viel unterwegs ist.

Abschied von der Schule

Nach 20 Jahren als Lehrerin mit Leib und Seele und nach langem Überlegen traf Anja Krabbes 2019 die Entscheidung: „Ich gebe meinen Beruf auf und konzentriere mich voll und ganz auf einen neuen Laden.“ Zu viele Dinge am Schulsystem sah die gebürtige Niedersächsin mittlerweile kritisch: zu volle Klassen, zu viele Kinder mit individuellen Bedürfnissen, denen die Schule nicht gerecht wird, dazu das ständige Hinterherhetzen hinter dem Lehrplan. Besonders krass sei der Gegensatz zum Schulsystem in den USA, wo sie mit ihrer Familie mehrere Jahre gelebt und ebenfalls als Lehrerin gearbeitet hatte.

Zweiter Lockdown änderte alles

Anja Krabbes fand unweit vom ersten ihren zweiten Laden – doppelt so groß. Sie eröffnete ihn im Frühjahr 2020, mitten im ersten Corona-Lockdown. Trotzdem lief es anfangs super, der Umsatz verdoppelte sich, die Workshops waren gut besucht. Doch dann kam der zweite Lockdown, und alles änderte sich. Als auch noch die Miete erhöht wurde, kündigte sie und zog erneut einen Schlussstrich.

Anja Krabbes eröffnet ihren neuen „Kreidezauber“-Laden am 5. November in der Seumestraße 134. © Quelle: Andre Kempner

Die Pandemie war für Anja Krabbes in gewisser Weise heilsam: Sie dachte intensiv darüber nach, was sie ausfüllt und wofür sie brennt. Dass sie jetzt zum dritten Mal einen alten Laden wachküsst, liegt an der Erkenntnis: „Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Zu mir kommen Leute, die Vergnügen an kreativer Betätigung haben. Das tut wiederum mir gut, denn dann kann ich das Beste aus mir herausholen und weitergeben.“ Lehren und Wissen vermitteln – das macht ihr einfach Spaß. Kreatives Gestalten ebenso.

Alte Möbel zu neuem Leben erwecken

Egal ob Hocker oder Holzkiste, Briefkasten oder Regal, Garderobenständer oder Bank – viele Leute besitzen geliebte alte Möbelstücke. Oftmals sind es Erbstücke, die aber nicht zur Einrichtung passen. Nach dem Motto „Aus Alt mach Schön“ hilft Anja Krabbes ihren Kundinnen und Kunden, die Lieblingsstücke aufzuarbeiten. Sei es durch (Kreide-)Farbe, einen neuen Look oder durch Umbau und Neuverwendung des Materials. Ein solches Möbelstück hat sie selbst im Laden stehen – eine Kommode, die sie als Zwölfjährige geschenkt bekam und seither mehrfach umgearbeitet hat.

Wandgestaltung im Restaurant „Falco“

Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr im „Falco“. Die Wandgestaltung im Stil einer antiken Steinmauer (hinten rechts) ist das Werk von Anja Krabbes. © Quelle: Andre Kempner

Laufkundschaft wird im "Kreidezauber" in der ländlich-ruhigen Seumestraße 134 wohl nur selten vorbeikommen. Das muss auch nicht sein, findet die Inhaberin, die seit 2012 in Leipzig lebt. Sie will ihr Geschäft ohnehin nur einen Tag pro Woche öffnen, ansonsten vor allem Workshops für Vorangemeldete anbieten, Menschen beim Gestalten beraten und Kreativprodukte online verkaufen. Außerdem übernimmt sie Auftragsarbeiten für Kunden. Ihr bisher wichtigster Auftrag kam aus dem Leipziger Zwei-Sterne-Restaurant Falco: Dort hat Anja Krabbes im Sommer 2021 zusammen mit einer Innendesignerin die Wandgestaltung ausgeführt.

