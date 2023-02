﻿Warum eine Tochter der Deutschen Bank in Schkeuditz bestreikt wird

Beschäftigte der Deutschen-Bank-Tochter KEBA haben in Schkeuditz die Arbeit niedergelegt. Zuvor waren Tarifverhandlungen ohne Erfolg geblieben. Was das Unternehmen mit dem Frankfurter Geldhaus zu tun hat – und warum von „Mitarbeitern zweiter Klasse“ die Rede ist.

Über 100 KEBA-Mitarbeiter hatten sich am Dienstag vor dem Firmenstandort in Schkeuditz versammelt – und prangerten eine Ungleichbehandlung an.

Leipzig/Schkeuditz. Inmitten der Streikwelle im Öffentlichen Dienst sind vor den Toren Leipzigs nun auch Mitarbeiter der Finanzwirtschaft in den Arbeitskampf getreten. So hatte die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) zu Wochenbeginn angekündigt, dass Beschäftigte der Deutschen-Bank-Servicegesellschaft KEBA die Arbeit niederlegen. Das für die breite Öffentlichkeit eher unbekannte Unternehmen beschäftigt am Standort Schkeuditz nach Gewerkschaftsangaben um die 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Arbeitnehmer kritisieren, dass die Deutsche Bank die Mitarbeiter „immer noch als Beschäftigte zweiter Klasse in einer Billig-Servicetochter“ ansehe. Nach den Worten von Verhandlungsführer Kevin Voß wollen die Beschäftigten dies „nicht länger hinnehmen“. Die ganztägigen Streiks am Montag und Dienstag hatten Auswirkungen auf die Serviceabwicklung.

Verdi reichen die Zugeständnisse der Deutschen Bank nicht

Konkret fordern die Arbeitnehmer und Verdi auf der einen Seite eine Erhöhung des Einstiegsstundenlohns von 12 Euro auf 15 Euro und entsprechende Steigerungen in den weiteren Gehaltsstufen; außerdem die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf ein volles 13. Gehalt. Die Arbeitgeber auf der anderen Seite bieten laut Verdi eine Erhöhung in zwei Schritten an: Zum 1. Mai 2023 um durchschnittlich 6 Prozent sowie zum 1. Juli 2024 um 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 33 Monaten. Hinzu käme eine Einmalzahlung von 600 Euro und eine Aufstockung der Jahressonderzahlung auf bis zu 650 Euro.

Über 100 KEBA-Mitarbeiter protestierten mit Trillerpfeifen, Tröten und Plakaten gegen Ungleichbehandlug. © Quelle: Michael Strohmeyer

Den Gewerkschaftlern reicht das nicht, wie es in einer Erklärung heißt: Die Zusagen der Arbeitgeber deckten „nicht einmal die prognostizierten Inflationsraten in diesem und in den beiden kommenden Jahren“. Hier wolle die Deutsche Bank ihren Beschäftigten einen weiteren Kaufkraftverlust zumuten, kritisiert Verhandlungsführer Voß.

Angestellte kritisieren Ungleichbehandlung mit anderen Töchtern der Deutschen Bank

Iris Hansen, seit zehn Jahren Betriebsratsvorsitzende, wies am Rande der Kundgebung in Schkeuditz darauf hin, dass die Arbeit in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden sei. „Die Prozesse der Funktionsprofile sind immer umfangreicher geworden, die Verantwortung ist größer geworden. Wir machen das Gleiche wie andere Töchter der Deutschen Bank und möchten uns nicht mehr als ,Billig-Tochter’ verkaufen“, sagte sie.

Dass sich die Arbeitnehmer als „Beschäftigte zweiter Klasse“ fühlten, führt sie auch auf die Unterschiede zwischen Ost und West zurück. „Wenn man Schwesterunternehmen im Westen sieht, deren Mitarbeiter ähnlichen Aufgaben nachgehen und besser verdienen, kommt dieses Gefühl auf“, betonte sie. Die Streikbeteiligung schätzte die Betriebsrätin auf 30 bis 40 Prozent – auch, weil Mitarbeiter im Krankenstand sowie im Urlaub seien.

Deutsche Bank bezeichnet Angebote als „fair und realistisch“

Die Deutsche Bank betonte am Dienstag auf LVZ-Anfrage, auch den Beschäftigten der KEBA GmbH „faire und realistische Angebote“ unterbreitet zu haben. Ein Unternehmenssprecher bezeichnete die Verhandlungen mit den beteiligten Parteien als „konstruktiv“, für die nächste Woche sei eine weitere Verhandlungsrunde vereinbart worden. „Die Deutsche Bank hat im Übrigen vorab alles übernommen, um die Auswirkungen der Streikmaßnahmen für ihre Kundinnen und Kunden so gering wie möglich zu halten“, erklärte der Sprecher in der Frankfurter Zentrale.

Die Servicetochter des Geldhauses beschäftigt am Standort Schkeuditz rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind Teil des sogenannten Backoffice der Deutschen Bank – und etwa für die Bearbeitung von Konten und Kreditkarten zuständig. Das Unternehmen erbringt nach Auskunft des Handelsregisters am Amtsgericht Frankfurt „administrative Dienstleistungen aller Art, insbesondere für die Deutsche Bank Aktiengesellschaft und ihre Tochtergesellschaften“. KEBA ist in der Finanzmetropole gelistet, soll aber nur bei Leipzig eine Niederlassung betreiben.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Tochterunternehmen der Deutschen Bank in den Arbeitskampf tritt: Ende Januar hatten bereits Mitarbeiter von PCC Service die Arbeit niedergelegt. Auch hier sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden, verlautete aus dem Hause Deutsche Bank.