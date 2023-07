Verdienste über dem Sachsen-Durchschnitt

Die Verdienste in der größten Stadt des Freistaats liegen deutlich über dem Durchschnitt in Sachsen. Der Abstand zum Westen verringert sich. Das hat auch mit starken Gewerkschaften in Leipzig zu tun.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket