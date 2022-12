﻿Peter Maffay startet Autogramm-Tour in Leipzig – „Ich bin gerne in der Gegend“

Peter Maffay ist am Samstag zu einer Autogrammstunde nach Leipzig gekommen – begleitet von einem Kindheitshelden vieler Menschen. Mit der LVZ hat er über die Gründe für seinen Besuch gesprochen. Wann plant er das nächste Konzert in der Messestadt?

Peter Maffay am Samstag in Leipzig.

Leipzig. Wenn einer der erfolgreichsten deutschen Musiker in den Leipziger Hauptbahnhof kommt und Hunderte Autogrammkarten im Gepäck hat, kann es erwartungsgemäß voll werden. Wenn er dann auch noch den Drachen Tabaluga mitbringt, dessen Miterfinder er ist, gilt das umso mehr: So geschehen am Samstag – denn für den Nachmittag hatte sich das Doppelpack in der Saturn-Filiale angekündigt. So waren kurz vor 15 Uhr dann auch Jubelschreie in den Promenaden zu vernehmen, als Maffay vor seine Fans trat.

Autogrammstunde mit Peter Maffay: Zahlreiche Fans versammelten sich vor der Saturn-Filiale im Leipziger Hauptbahnhof © Quelle: André Kempner

Warum also Leipzig? Und welchen Anlass gab es für eine Autogrammstunde? Im Gespräch mit der LVZ verriet Maffay: "Im Grunde genommen ist es eine kleine Good-Will-Tour (guter Wille, d. Red.) am Ende des Jahres, auch um den Leuten gegenüberzustehen. Wir haben eine Tour gehabt, die wir im Herbst endlich nach zweieinhalb Jahren spielen konnten. Dann gab es The Voice. Und meine Freundin Ulrike hat ein schönes Kinderbuch geschrieben. Das ist jetzt also der Abschluss."

Leipzig ist die erste Station

Leipzig sei nun die erste Station im Rahmen der kleinen Tour. „Das hat den Hintergrund, dass wir heute in Halle übernachten. Henrike (seine Freundin, d. Red.) kommt aus Halle. Wir freuen uns, dass wir da immer Station machen können, weil es auf halber Strecke liegt.“ Aber auch zur Region pflege er eine „intensive Verbindung“: „Ich habe inzwischen viele Freunde hier – und auch Fans. Wir haben noch vor wenigen Wochen hier in Leipzig gespielt. Ich bin gerne in der Gegend.“

Erst vor Kurzem erschien das neue Album von Maffay, das "Tabaluga – die Welt ist wunderbar", heißt. Der Drache und seine Freunde versuchen darin, die Welt zu retten, die durch den Menschen immer unbewohnbarer wird. Eine klare Anspielung auf die Klimakrise. "Wir drücken hier in kindgerechter Form aus, worum es in der Welt geht", hatte Maffay zum Albumstart erklärt. "Schließlich wird immer klarer, wohin die Klimaentwicklung steuert."

Noch kein Termin für neues Konzert in Leipzig

Eine andere Platte zu veröffentlichen, sei nicht infrage gekommen, sagte er nun zur LVZ. “Es wäre angesichts der Situation, in der wir uns befinden, ziemlich komisch gewesen, ein La-La-Album zu machen“. Den Titel selbst bezeichnete er „auch ein bisschen als Provokation“. „Weil wahrscheinlich jeder sagen würde: Maffay, guck dich um, es ist nicht so.“ Die Antwort auf diese Frage hätten sein Team und er sich lange durch den Kopf gehen lassen: „Die Welt ist nach wie vor wunderbar. Einige Menschen in der Welt sind es nicht“, sagte der Sänger.

Sich mit Politik auseinanderzusetzen, sei in diesem Album aber nicht das erste Mal passiert. „Mitte der 80er-Jahre hat sich ein politisches Bewusstsein eingestellt, durch Begegnungen verschiedenster Art. Ich habe Leute kennengelernt, die sehr viel Statements und Positionierung in ihre Songs eingebracht haben. Und das fing dann auch bei uns an.“ Der Song „Sieben Brücken“ sei dann auch eine politische Aussage gewesen, so Maffay weiter. „Ein Lied, eines DDR-Sängers zu Covern, hatte eine gewisse Symbolwirkung.“

Nachdem Maffay mit Freundin und Nachwuchs in Halle übernachtet hat, soll die kleine Autogramm-Tour weitergehen: Am Montag gehe es nach Hamburg, danach folgten Köln und Mainz. Wann der gebürtige Rumäne zurück nach Leipzig kommt, steht seinen Worten nach noch nicht fest. „In Leipzig haben wir im Moment keine feste Planung. 2024, glaube ich, werden wir dann möglicherweise wieder mit einem neuen Album rausgehen.“

