﻿Ein Infekt jagt den nächsten – warum gerade so viele Leipziger krank sind

Haus- und Kinderärzte registrieren derzeit ein Infektionsgeschehen, das sie so bislang nicht kannten. Woher das kommen könnte und warum Sachsens Ärztechef Bodendiek in der Abschaffung der Maskenpflicht einen Fehler sieht.

Kinderärztin Dr. Melanie Ahaus untersucht einen Jungen. In ihrer Connewitzer Praxis ist in diesen Tagen extrem viel los. Dennoch musste sie die Behandlungszeiten zurückfahren, weil auch ihr Personal durch Krankheit ausgedünnt ist.

Leipzig. Hustende und niesende Menschen, rappelvolle Wartezimmer, Ärzte und Pflegekräfte im Dauerstress: Sachsen wird derzeit von einer nicht enden wollenden Infektwelle durchgeschüttelt; auch in Leipzig kommen das Praxis-Personal kaum zum Durchatmen. Das Robert-Koch-Institut hatte in seinen Wochenberichten bereits von Mitte Februar bis Anfang März mehr Arztbesuche durch Atemwegsinfekte in Sachsen vermeldet.

Normalerweise, sagt Erik Bodendieck, hat er nach einem Wochenende vielleicht acht bis zehn Leute mit Infekten in seiner Akutsprechstunde sitzen. Doch zurzeit ist alles anders. Selbst am Dienstag kamen noch knapp 20 einschlägige Patienten zur Behandlung. „Das geht zurzeit die ganze Woche durch“, sagt der Allgemeinmediziner mit Praxis in Wurzen. „Es gibt wirklich viele Virusinfekte, die gerade umherkreiseln“, konstatiert Bodendieck, der auch Chef der Sächsischen Landesärztekammer ist. Dr. Christian Brust macht in Connewitz ähnliche Erfahrungen: „Es gibt viele Patienten, die öfter kommen, weil sie sich schon wieder das Nächste eingefangen haben“, erklärt der Allgemein- und Notfallmediziner. Auch Corona diagnostiziert Brust wieder etwas häufiger, nachdem das Virus im Januar fast verschwunden gewesen sei. Influenza- oder RSV-Infektionen kommen dem Arzt aktuell eher selten unter, stattdessen gebe es öfter mal eine bakterielle Mandelentzündung, die mit einem Antibiotikum behandelt werden müsse.

„Geplättete Immunsysteme“

„Nach meiner Wahrnehmung ist das Immunsystem durch Corona und Influenza etwas geplättet und nun anfälliger für weitere Infekte“, schätzt Christian Brust. Erik Bodendieck hingegen sieht in den vollen Praxen „die erwartete Folge nach einer langen Schutzphase.“ Vor allem Kinder seien in den letzten Jahren „nicht den üblichen rotierenden Infekten ausgesetzt gewesen.“ Nun gebe es einen entsprechenden Nachholeffekt – mit vielen Eltern, die sich wiederum bei ihren Kindern anstecken.

Dr. Melanie Ahaus spricht ebenfalls von „Langzeitauswirkungen der Lockdown-Maßnahmen.“ Auch die Leipziger Kinderärztin registriert ein „extrem höheres Aufkommen“ in ihrer Praxis. Die kleinen Patienten kommen derzeit nicht mehr nur zwei- bis dreimal im Quartal zu ihr – sondern etwa fünf- bis sechsmal, schätzt Ahaus. „Ich habe viele verzweifelte Eltern hier, deren Kinder gerade erst krank waren – und es jetzt schon wieder sind“, erklärt die Ärztin. Sie behandele momentan auch viele Schulkinder, die zuvor jahrelang nicht krank gewesen seien. „Die Verläufe sind länger und schwerer“, sagt Ahaus, die aber keine Panik verbreiten will: „Ich muss nur sehr selten Kinder ins Krankenhaus schicken.“ Es sei jedoch ein ungewöhnlich breites Spektrum an Infekten, dem sich die Pädiaterin gegenüber sieht.

„Masken sind zu früh gefallen“

Aus Sicht von Erik Bodendieck war es ein Fehler, die Maskenpflicht vor dem Ende der Winterinfekte abzuschaffen. „Wir hätten die Welle abflachen und in die Länge ziehen können.“ Man werde die aktuelle Situation aber schon meistern, sagt Sachsens Ärztechef, der seinen Patienten ein paar einfache Tipps an die Hand gibt, um das Immunsystem zu stärken: „Fenster auf und frische Luft reinlassen, aber trotzdem nicht in der Bude sitzen bleiben, sondern raus an die frische Luft – das ist das Beste.“ Und im Frühling, das sagen die meisten Ärzte, gehen dann auch die Infektionen wieder zurück. Das war vor und während Corona so. Und das wird auch nach Corona wieder so sein.