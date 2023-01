﻿„Ich bleibe dabei“ – warum viele Leipziger weiterhin mit Maske in die Bahn steigen

Zwei „Aufmüpfige“ üben sich in Sachen Rücksichtnahme: Henry und Jakob, beide 20 Jahre alt, wollen in Bus und Bahn auch weiterhin FFP-2-Maske tragen.

Leipzig. Zwei junge Männer warten am Leipziger Augustusplatz auf ihre Straßenbahn. Würden ihre Outfits einen Namen tragen, wäre dieser wohl: Aufmüpfigkeit. Ihre Jacken sind von Anti-Symbolik gespickt. „Kapitalismus? Nein danke“, steht auf einem Anstecker. Dazu das Konterfei von Karl Marx. Auf einem Pullover steht „DDR“. Auf einer Gürtelschnalle sind Hammer und Zirkel abgebildet. Auf einem Aufnäher steht „A“ für Anarchie, auf einem anderen einfach nur: „Doof“.

Doch dann, als ihre Bahn kommt, ziehen die beiden Punks reflexhaft ihren Mund-Nase-Schutz aus den Hosentaschen. FFP-2, die höchste Güteklasse in Sachen Virenschutz. Zwei Widerständige üben sich in Sachen Rücksichtnahme. Und das an dem Tag, an dem Sachsen die Maskenpflicht abschafft.

Ja, wirklich: Genau 1001 Tage nach ihre Einführung ist am Montag, 16. Januar, die Maskenpflicht im sächsischen Nahverkehr gefallen. Doch wer einige Stunden mit Bus und Bahn umherfuhr und sich an Haltestellen umsah, bemerkte: Für viele ist das noch lange kein Grund, auf die Maske zu verzichten. Nicht nur Punks, sondern auch Senioren, junge Mütter und Studentinnen tragen sie weiterhin. Aber warum?

LVB: Noch monatelang Maskenpflicht-Aufkleber finden

Bevor sich die Punks erklären können, gilt es, die Uhr zurückzudrehen. Es ist 8 Uhr. Seit acht Stunden also ist die sächsische Maskenpflicht aufgehoben. In der Leipziger Südvorstadt herrscht Berufsnahverkehr. Innenstadtpendler steigen in die Straßenbahnlinie 11 Richtung Schkeuditz. Ein Spaziergang durch die voll besetzte Tram. Und eine erste Stichprobe: Von 68 Passagieren tragen 41 eine Maske. Das ist deutlich mehr als die Hälfte.

Ein Grund dafür könnten die Aufkleber sein. Denn die Maskenpflicht-Hinweise kleben noch wie vor 1000 Tagen. Auch an manch einer Haltestelle sind sie weiterhin zu finden. Und auch auf den Monitoren des Fahrgast-Fernsehens laufen die Spots in einem fort: So tragen Sie Ihre Maske richtig ...

Henry Lickfeldt (62) schreibt gelegentlich Fußball-Berichte für die LVZ. Er ist enttäuscht, dass die Maskenpflicht abgeschafft wurde. © Quelle: Stella Weiß

Das sei in vielen Fahrzeugen noch so, bestätigt ein Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) auf LVZ-Anfrage. Erst wenn eine Bahn einmal zur Grundreinigung ins Depot an der Angerbrücke kommt, sei genügend Zeit, die Sticker abzulösen. Die Umstellung erfolge also nur ganz allmählich und es sei nicht auszuschließen, dass noch in vielen Monaten vereinzelt Aufkleber zu finden seien.

Udo Bachmann (65) unterwegs mit der Straßenbahn – und mit Maske. © Quelle: Stella Weiß

„Mir ist es zu früh!“

Gegen Mittag ist die Doppelhaltestelle am Wilhelm-Leuschner-Platz gut besucht. Ksenia muss ihre Bahn erwischen – ohne Maske. Die 26-Jährige ist vor vier Jahren aus Moskau zum Studieren nach Leipzig gekommen. Wie hält sie es mit der Maskenpflicht? „Ich trage schon länger keine mehr“, gibt sie zu. Dafür achte sie beim Bahnfahren auf Abstände und Stoßzeiten. Ärger habe sie deshalb nie bekommen – auch nicht von Kontrolleuren.

Ksenia (26) aus Moskau trägt schon länger keine Maske mehr. © Quelle: Stella Weiß

Auch das gibt es also: Leute, die die Maskenpflicht schon länger auf eigene Faust abgeschafft haben. Aber sie sind in der Minderheit. Udo Bachmann, 65 Jahre, steigt mit Maske in eine Bahn. „Ich trage sie aus Gewohnheit weiter“, sagt er. Dass die Pflicht jetzt abgeschafft ist, findet er schwierig. „Manchmal sind Regeln ganz gut – und ich traue nicht jedem, der erkältet Bahn fährt, so viel Eigenverantwortung zu“, argumentiert er. Allerdings wolle auch er nicht ausschließen, dass eines Tages der Moment kommt, in dem auch er keine Maske mehr trägt.

Rosemarie, 74, richtet ihr Verhalten vor allem darauf aus, ob es eine Maskenpflicht gibt – oder nicht. © Quelle: Stella Weiß

Dann steigt eine Frau ohne Maske aus. Rosemarie, 74, findet es wenig zielführend, sich selbst eine Meinung über Sinn und Nutzen des der Maskenpflicht zu bilden. Wichtig sei doch, was vorgeschrieben ist. „Nun ist die Maske nicht mehr nötig, also trage ich keine“, sagt sie.

Eine Haltung, über die sich einer wie Henry Lickfeldt (62) wiederum ärgert. „Mir ist es zu früh!“, ruft er über den Bahnsteig. „In meinem Bekanntenkreis haben viele Corona. Was, wenn mich in der Bahn einer ansteckt?“ Seit heute, dem Montag der Maskenfreiheit, laufe er lieber, nach Hause, anstatt in eine voll besetzte Bahn zu steigen.

Die Maske wird nie wieder ganz verschwinden

Zum Ende der Maskenpflicht zeigt sich vor allem eins: Der schützende Stoff ist kein ideologisch aufgeladenes Symbol mehr. Nichts, was eine politische Gesinnung zum Ausdruck bringen soll, wie es zu Hochzeiten der Pandemie war. Damals waren Corona-Leugner an der fehlenden Maske zu erkennen. Heute sind die Gründe, warum jemand die Maske trägt (oder nicht) viel diverser.

Das zeigen nicht zuletzt Jakob und Henry, die „Aufmüpfigen“ vom Augustusplatz, beide 20 Jahre, die in Leipzig Archäologie und Geschichte studieren. Zwei Punks, die ihre Masken mit so viel Überzeugung tragen wie fast niemand sonst. Warum eigentlich? „Grundsätzlich interessiert mich nicht, was die Regierung sagt“, betont Jakob. „Aber manche Regeln sind wichtig. Schließlich darf ich auch nicht im Bus eine Zigarette rauchen.“

Gleich steigen sie ein. Aber vorher werden Henry und Jakob ihre Masken aufsetzen – das gehört für die beiden 20-Jährigen inzwischen ganz selbstverständlich dazu. © Quelle: Stella Weiß

Und eine wichtige Regel sei die Maskenpflicht gewesen, ergänzt Henry. „Wir haben schließlich eine Grippewelle“, lautet seine Begründung. Viele seiner Freunde lägen gerade krank im Bett. „Wir gucken auf die Corona-Zahlen, aber die Maske hat doch nicht nur damit zu tun“, sagt er. Womöglich wird der Mund-Nase-Schutz also nie wieder ganz aus unserer Realität verschwinden: Weil er für die junge Generation ganz selbstverständlich dazugehört. Auch ohne Corona-Pandemie.