﻿Was am Immundefektzentrum Leipzig passiert

Am 29. April ist Tag der Immunologie. Die Mitarbeiter des Immundefektzentrums Leipzig befassen sich permanent mit der körpereigenen Verteidigung. Was passiert dort, und wie wird Patienten geholfen?

Leipzig. Einrichtungen wie das Immun-Defekt-Centrum Leipzig (IDCL) gibt es nicht allzu oft in Deutschland. Eine dermaßen spezialisierte Diagnostik haben sonst nur noch wenige große Krankenhäuser. Die Charité Berlin, die Unikliniken in Hamburg-Eppendorf und München oder die Medizinische Hochschule Hannover zum Beispiel. Aber auch Leipzig spielt mit in diesem Konzert, sagt Dr. Stephan Borte, Direktor des IDCL am Klinikum St. Georg. Bluttests, Neugeborenenscreenings, Knochenmark, aber auch sonderbar anmutende Proben wie Kammerwasser aus dem Auge oder Kniegelenksflüssigkeit: Am IDCL nehmen sie alles auseinander. Die Einsendungen kommen aus Leipzig, Chemnitz, Dresden, Erfurt, Jena und Halle.