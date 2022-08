30 Grad und dann noch Maske tragen? Das kann anstrengend sein. Wie viele Menschen in Leipzig tragen den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz überhaupt noch? Eine LVZ-Recherche am Wochenende ergab: Viele halten sich nicht mehr an die Regeln.

Was am Sonntag wichtig war: Leipzig und die Masken-Muffel

mal ganz ehrlich: Wenn Sie mit Bus und Bahn in der Region Leipzig unterwegs sind, haben Sie da ein gutes Gefühl in Sachen Corona-Schutz? Haben Sie den Eindruck, dass sich alle Fahrgäste an die Spielregen halten? Wahrscheinlich machen Sie genau solche Erfahrungen, wie mein Kollege Andreas Tappert. Unser Reporter hat am Wochenende an vielen Haltestellen der LVB live recherchiert und dabei herausgefunden, dass sich nur noch rund jeder Zweite an das vorgeschriebene Tragen von medizinischen oder FFP-2-Masken hält.

Besonders gravierend war es nach dem RB-Heimspiel gegen Köln am Sonnabend, wo sich tausende Fans ohne Schutz in den Bahnen drängelten und als Masken-Muffel outeten.

Schnell in die Straßenbahn und ab nach Hause – die Maskenpflicht war vielen RB-Fans nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln nicht so wichtig. © Quelle: André Kempner

Bis zum 10. September soll in Sachsen die Maskenpflicht gelten, so schreibt es die noch geltende Corona-Regelung im Freistaat vor. Ein Schutzgesetz, das mehr oder weniger ein Papiertiger ist, findet Andreas Tappert dazu in seinem Kommentar. Denn Kontrollen finden so gut wie keine mehr statt.

„Wir dürfen Fahrgäste ohne Maske nicht sanktionieren. Das dürfen nur Polizei und Ordnungsamt.“ Ein LVB-Kontrolleur zur Maskenpflicht im ÖPNV

Und so zeigen die Recherchen meines Kollegen, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine ziemlich große Lücke bei der Maskenpflicht klafft. Wobei da Leipzig sicher keine Ausnahme ist.

Bild des Tages

Es ist eine Umwelt-Tragödie: An der Oder, nördlich von Sachsen, sterben zehntausende Fische. Arbeiter beteiligen sich an einer Aktion zur Reinigung des Flusses mit Hilfe eines flexiblen Damms. Auslöser der Katastrophe ist wahrscheinlich eine Wasserverschmutzung, ausgelöst von der Industrie. Foto: Marcin Bielecki/PAP/dpa © Quelle: Marcin Bielecki/PAP/dpa

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

„Nach der Oderflut 2002 hat Brandenburg die Helfer mit einem Flutorden ausgezeichnet. Vielen Helfern hat dieser Orden an der Uniform mehr gegeben als Geld. Ich könnte mir das auch in Sachsen vorstellen.“ Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) schlägt im LVZ-Interview vor, die Einsatzkräfte bei den Waldbränden mit einem Orden auszuzeichnen. .

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Staugefahr im Westen: In der Ratzelstraße starten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit Gleisbauarbeiten. In der Ratzelstraße starten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) mit Gleisbauarbeiten. Hier finden Sie den Baustellen-Report.

Prozessbeginn: Ein 29-jähriger Mann aus Somalia ist wegen Totschlags angeklagt. Er soll im Mai 2021 einen Landsmann in Leipzig mit einem Messerstich getötet haben.

Party für Familien: Auf dem Burgplatz in der Innenstadt findet von 11 bis 22 Uhr ein buntes Fest für alle Altersklassen statt.

