﻿Was das Deutschlandticket im Leipziger Umland bringt – und wie gut der „Speckgürtel“ angebunden ist

Kein Problem mit US-Verkauf

Bei der Dr. Födisch Gruppe in Markranstädt freut man sich über einen millionenschweren Großauftrag von Viessmann. Dabei geht es um Wärmepumpen. Dass die Hessen gerade ihre Wärmesparte in die USA verkauft haben, stört in Markranstädt niemanden. Warum das so ist.