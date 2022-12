Einsamkeit und Trauer am Jahresende: Die LVZ-Recherchen im Podcast „Unsere Story“

Wie geht man am besten mit Trauer und Einsamkeit an Feiertagen wie Weihnachten und Silvester um? Was machen Rituale mit uns? Warum denken wir viel über unser Innerstes nach?

Leipzig. Das Jahresende lässt uns immer wieder besonders intensiv mit unseren Stimmungen und Gefühlen auseinandersetzen. Warum? Was passiert da mit uns, wenn so viele unterschiedliche Gedanken zu so unterschiedlichen Dingen frei werden - positive wie negative? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge „LVZ Unsere Story“.

Das Jahresende ist vermutlich für jeden etwas ganz besonderes - für den einen Freude pur, für den anderen tiefe Traurigkeit und für manche kommt alles zusammen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich Tobias Höhn jeden Tag. Er hält Trauerreden und freie Trauungen.

Mit LVZ-Reporterchef Thomas Lieb und Nicole Grziwa spricht Höhn in dieser Folge über das Alleinsein am Jahresende, die ganz großen traurigen und schönen Emotionen und besondere Rituale. Außerdem geht es auch um Heiratsanträge und warum sie gerade am Jahresende gemacht werden.

Die aktuelle Folge „LVZ Unsere Story“ finden Sie auf Spotify, Apple Podcast & Co.