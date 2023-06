﻿Leipzigs Chef-Infektiologe Lübbert: „Wir müssen die Impfskepsis überwinden“

Leipzig. Der 16. Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin (KIT) findet vom 14. bis 17. Juni in Leipzig statt. Es ist der größte deutschsprachige Kongress zum Thema. KIT-Präsident ist Professor Christoph Lübbert, Chef-Infektiologe am Uniklinikum Leipzig und am Klinikum St. Georg. Im Interview erklärt er, welche Themen Infektiologen und Virologen nach der Corona-Pandemie beschäftigen, was den Experten Sorgen bereitet – und was ihnen Hoffnung macht.

Die nächste Pandemie könnte durch ein neuartiges Arbovirus ausgelöst werden, zu dessen Gruppe etwa Dengue- oder West-Nil-Viren gehören. Das ist zumindest die Einschätzung von WHO-Experten. Was steht uns hier in Sachsen und Deutschland bevor? Worauf müssen wir uns einstellen?

Ich bin nicht überzeugt davon, dass ein Arbovirus, also ein durch Insekten übertragenes Virus, die nächste Pandemie auslösen wird. Es könnte auch ein mutiertes Influenzavirus sein, das sich über die Atemwege verbreitet. Die erste kleine, durch ein Arbovirus verursachte Pandemie, hatten wir ja eigentlich schon – durch den Ausbruch des Zika-Virus’ 2015/16 in Brasilien und seinen Nachbarländern. Aber ja: Wir werden es auch vermehrt mit Viren zu tun bekommen, die durch Insekten übertragen werden – vor allem durch Mücken.

Was bedeutet das?

Wir haben in Südeuropa schon jetzt öfter diese Probleme – auch wenn es nicht gleich eine Pandemie ist. Vor allem in Südfrankreich und Italien. Ein Reisender bringt das Dengue- oder das Chikungunya-Virus aus den Tropen mit, und Mücken verbreiten es weiter. Da gibt es dann lokale Ausbrüche mit bis zu 400 Betroffenen – zum Beispiel im Sommer 2017 in Italien, obwohl der Erreger da eigentlich gar nicht hingehört. So etwas steht uns in Deutschland mit dem Klimawandel auch bevor. Das West-Nil-Virus haben wir in Sachsen ja schon – 2020 gab es am Uniklinikum Leipzig den ersten Toten.

„Wir sind mit mehr als acht Milliarden Menschen durchaus interessante Wirte“

Bekommen wir es also hierzulande mehr mit Viren zu tun, die bislang eher auf der Südhalbkugel Probleme gemacht haben – oder mit völlig neuen Erregern?

Mit beidem. Mit der Abholzung tropischer Wälder im Amazonasgebiet, im Kongobecken oder in Südostasien dringen wir in Gebiete mit der höchsten Biodiversität vor. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn immer wieder neue Erreger vom Tierreich auf den Menschen überspringen. Denn wenn wir diese Wälder und Ökosysteme zerstören, finden vor allem Viren ihren natürlichen Wirt nicht mehr ausreichend vor – und suchen sich einen neuen. Wir sind mit mehr als acht Milliarden Menschen durchaus interessante Wirte. Der Übersprung von einem neuen Erreger auf den Menschen birgt in der globalisierten Welt grundsätzlich das Potenzial einer Pandemie. Gerade wenn der Erreger leicht übertragbar ist, noch nicht gut an den neuen Wirt angepasst ist und ihn aufgrund der fehlenden Immunität schwer krank macht.

Wird eine künftige Pandemie also gefährlicher als Corona?

Das kann man seriös nicht vorhersagen. Bei einem effektiven Übertragungsmechanismus – zum Beispiel wie bei der hoch ansteckenden Omikron-Variante von SARS-CoV-2 – und einer höheren Fallsterblichkeit könnte es gefährlicher werden. Andererseits: Wenn viel mehr Menschen schwer krank werden oder sterben, hemmt das auch die weitere Ausbreitung, weil Erkrankte weniger mobil sind, schnell identifiziert, hospitalisiert und isoliert werden, und weil die Leute dann generell vorsichtiger werden.

Zur Person Christoph Lübbert (52) ist seit 2012 Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und seit Januar 2020 in Personalunion zugleich Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat in Kiel sowie in der Schweiz und in Südafrika studiert, bevor er 2008 als Oberarzt nach Halle/Saale ging und 2012 ans UKL wechselte. Der Mediziner war früher auch als Reisejournalist tätig und ist neben einer großen Zahl von medizinischen Fachveröffentlichungen zudem Autor von Reiseführern über die afrikanischen Staaten Botswana, Uganda und Ruanda. Lübbert ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Was kann man tun?

Wir müssen gegen solche Erkrankungen wirksame Medikamente und vor allem Impfstoffe entwickeln – und wir sind da gar nicht so schlecht. Gegen Dengue gibt es jetzt einen zugelassenen Impfstoff, beim West-Nil-Virus fehlen leider noch aussagekräftige Studien für die Anwendung von Vakzinen am Menschen, aber Pferde zum Beispiel kann man schon durch Impfung schützen. Möglicherweise haben wir in einigen Jahren einen Malaria-Impfstoff, der eine Schutzrate von 70 bis 80 Prozent bietet – so jedenfalls lese ich vor einigen Wochen veröffentlichte Daten aus frühen klinischen Studien. Es geht dabei vor allem um den Schutz der Risikogruppen. Weiteres großes Thema: Wir müssen die Impfskepsis überwinden, die nicht nur in vielen afrikanischen Ländern vorherrscht, sondern unter anderem ja auch hier in Sachsen. Die WHO sieht in der Impfskepsis eine der zehn großen Gesundheitsgefahren. Denn Impfungen sind der Schlüssel bei der Pandemiebekämpfung. Und sie werden auch ein Schlüssel sein zur Bekämpfung von Viren, die durch Insekten übertragen werden.

„Es geht um die globale Gesundheit“

Hat uns die Corona-Pandemie bei einer schnelleren Impfstoff-Entwicklung geholfen?

Ja. Aber es braucht ganz offensichtlich die großen Pharmakonzerne für klinische Forschung und Studien. Wichtig ist, dass wir uns entschlossen kümmern – auch wenn bei uns auf den ersten Blick nicht so viele Menschen von einem bestimmten Virusausbruch betroffen sind. Man darf nicht den Blick für den globalen Süden verlieren, wo viele der Viren, um die es künftig auch hier gehen wird, schon lange ein Problem sind. Es geht um die globale Gesundheit.

Wie hat sich die Therapie von Virus-Infektionen entwickelt?

Da gibt es zum Teil enorme Fortschritte. Die Hepatitis C ist heute in bis zu 95 Prozent der Fälle heilbar. Eine Infektion mit HIV heilt zwar nicht aus, aber die Virusvermehrung im Körper lässt sich inzwischen durch eine Kombination verschiedener antiviraler Substanzen vollständig kontrollieren. Im Idealfall hat man mit der täglichen Einnahme hochwirksamer Medikamente, die sich in einer einzigen Tablette kombinieren lassen, eine normale Lebenserwartung und ist unter dieser Behandlung auch nicht mehr ansteckend.

„Es wird schwieriger“

Immer mehr Bakterien werden resistent gegen Antibiotika – gehen uns bald die Mittel aus?

Die stumme Pandemie der resistenten Bakterien schreitet weltweit voran. Es gibt Patienten, bei denen wir kaum noch zurechtkommen, weil kaum ein Antibiotikum ausreichend wirkt. Noch gelingt es meistens, das Problem zu lösen. Zum Beispiel durch Kombination von sogenannten Reserveantibiotika und Dosisoptimierung. Aber es wird schwieriger.

Woher kommen die Resistenzen?

Vor allem durch die übermäßige und ungezielte Anwendung von Antibiotika, aber auch durch die unkritische Gabe an Tiere, vor allem in der Massentierhaltung, durch Hygienedefizite sowie durch den Einsatz und die Freisetzung von Antibiotika in Landwirtschaft und Umwelt. Dies treibt die Selektion resistenter Bakterienstämme voran, die dann einen Überlebensvorteil gegenüber „normalen“ Bakterien genießen.

Was muss passieren?

Uns fehlen leider zwei, drei neue Antibiotikaklassen, also Substanzen mit einem komplett neuartigen Wirkmechanismus. Wissenschaftlich ist das machbar, das Problem ist nur: Diese Medikamente sind in der Entwicklung sehr teuer – und später muss man sie sehr zurückhaltend einsetzen, denn je mehr ich davon verabreiche, desto schneller gibt es neue Resistenzen. Damit ist das für kein Unternehmen interessant. Die Entwicklung von Antibiotika muss eine öffentliche Aufgabe werden – im Schulterschluss mit der pharmazeutischen Industrie. Eine Alternative sind Bakteriophagen – das sind Viren, die bestimmte Bakterien gezielt bekämpfen können. Da geht es aber um die Herstellung individualisierter Arzneien aus einem Phagenstamm – das ist teuer und von der Zulassung her ziemlich kompliziert. Zurzeit finden Therapien mit Phagen bei uns nur als individueller Heilversuch statt – wenn alle anderen Mittel versagt haben.

