﻿Was Leipzig-Reudnitz zu bieten hat: Fünf markante Hotspots zwischen Gastro und Kultur

Leipzig. Die Lebenswert des Leipziger Stadtteiles Reudnitz speist sich aus seiner Vielfalt, was Bevölkerungsgruppen, Geschäfte und Freizeit-Anreize angeht. Einen hohen Anteil daran haben auch Gastronomie und Kultur. Hier sind fünf ausgewählte Orte, die im östlichen Quartier der Stadt verankert sind.

Seit fast 30 Jahren fester Anlaufpunkt in Reudnitz: das Café Substanz im Täubchenweg 67. © Quelle: Stella Weiß

Café Substanz: Was für ein Biergarten!

Einer der beständigsten Orte in der Leipziger Gastroszene mit herausragendem Flair: Im anstehenden Jahr feiert das Café Substanz 30-jähriges Bestehen. Gerühmt und geliebt wird es vor allem wegen des großflächigen Biergartens voller verschiedener Sitzmöglichkeiten und Ungezwungenheit. Aber auch drinnen atmen Backstein, Holz und Interieur urige Gemütlichkeit aus. Die Kundschaft ist ein Schmelztiegel aus studentischem Publikum und Anwohnerinnen und Anwohnern. Sie alle hielten vor zwei Jahren den Atem an, als die Betreiber ihren Abschied verkündeten und das Aus der Kult-Location befürchtet wurde. Fast nahtlos aber übernahm Andreas Wendland den Laden, auch Besitzer der Immobilie. Die Bioburger sind lecker, Currywurst ist auch in veganer Variante zu haben. Ab und zu gibt's Live-Musik oder Flohmärkte. Aktueller Publikumsmagnet ist der Glühweinmarkt auf dem zauberhaft illuminierten Außengelände, zu erleben von Montag bis Samstag ab 17 und sonntags ab 15 Uhr.

Immer was los: der Regina Palast, hier bei der Vorstellung des Filmes „Kaiserschmarrndrama“. © Quelle: Andre Kempner

Regina Palast: Familiär mit Top-Popcorn

Eine Menge Kinos haben die 90er Jahre und deren manchmal schmerzhafte wirtschaftliche Neuorientierung nicht überlebt – das Casino am Neumarkt beispielsweise, die Camera Eutritzsch, und Anfang der 2000er machte auch das Capitol ist dicht. Zu den wenigen älteren Lichtspielhäusern gehört der Regina Palast in Reudnitz. Im Inneren des unscheinbaren Gebäudes an der Dresdner Straße stecken sieben Säle unterschiedlichster Größe. Neben aktuellen Kinofilmen ist auch die Rubrik "Pure Original" ein Publikumsmagnet: Hier werden Filme in Originalsprache gezeigt. Viele ziehen das Regina den Großraumkinos der bundesweiten Ketten vor, auch weil die Atmosphäre familiärer ist, auch das Popcorn wird gerühmt. Bis März diesen Jahres war das Kino fast 20 Jahre lang der Wirkungsort des längst legendären Eisverkäufers Hans Höher – niemand pries das Gefrorene vor dem Hauptfilm so kreativ und schlagfertig an wie er.

Engagiertes Team: Das Soziokulturelle Stadtteilzentrum Mühlstraße 14 um Leiterin Karin Hörning (zweite von hinten links) ist ein wichtiger Reudnitzer Anlaufpunkt. © Quelle: Stella Weiß

Kulturtreff Mühlstraße: Programm für alle

Das kulturelle Herz von Reudnitz schlägt deutlich spürbar in der Mühlstraße 14. Seit knapp 30 Jahren setzt das Soziokulturelle Stadtteilzentrum wichtige Impulse und ist Anlaufpunkt für alle Generationen, vom Krabbel- bis zum Seniorentreff. 1993 hat Leiterin Karin Hörning den Verein mitgegründet, der aus dem Bürgerverein "Eilenburger Bahnhof" entstand und damals ein Konzept für den heutigen Lene-Voigt-Park erarbeitete. Unter anderem bei großen Projekten wie "OstLichter" und dem Songfestival ist das Haus federführend. Ob IT-Schulungen für geflüchtete Frauen, Kurse für gesundes Essen oder Yoga – die Mühlstraße 14, Förderpreisträger von "EngagementGewinner" der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, bedient ein breites Spektrum. Nicht zu vergessen: das Programm aus Lesungen, Theater, Ausstellung und Musik entweder im urigen Kellergewölbe oder in der oberen Etage.

Zauberhaft Atmosphäre: das Café Bubu im Täubchenweg 88. © Quelle: Stella Weiß

Café Bubu: Zauberhafte Atmosphäre

Die Atmosphäre ist mit "zauberhaft" noch dezent beschrieben: Sowohl Einrichtung als auch der herzliche Ton des Gastgeber-Teams machen das Café Bubu zum saugemütlichen Wohnzimmer. In Herbst und Winter lädt das original Vintage-Mobiliar aus dickgepolsterten Sofas oder Stühlen zum Wohlfühlen ein, in den warmen Jahreszeiten der idyllische Hinterhofgarten. Weitere Gründe für Besuche im Täubchenweg 88 sind das reichhaltige Kuchen-Angebot aus eigener Hand – neben der Vitrine steht auch Glutenfreies – sowie die selbstgemachten Tees oder Limonaden. Frühstücksfreudige werden beispielsweise mit Dinkel-Quinoa-Croissant beglückt sowie zahlreichen anderen vegetarischen und veganen Zubereitungen. Fleischhaltiges gibt's hier nicht, und es wird darauf geachtet, Verpackungen zu vermeiden. In den bisher sechs Jahren seines Bestehens hat sich das Bubu – geöffnet dienstags bis sonntags von 10-19 Uhr – treue Fans erarbeitet.

Sehr beliebt: im Globus Döner in der Oststraße 56 bedient Farhad den Drehspieß. © Quelle: Stella Weiß

Globus Döner: Üppiges mit guter Würze

Zu den beliebtesten Kebap-Imbissen Leipzigs gehört "Globus Döner". Mittlerweile hat Geschäftsführer Keywan Ebrahimi sieben Standorte über die Stadt verteilt – und Reudnitz ist mit gleich zwei Anlaufstellen gesegnet: im Kaufland an der Dresdner Straße sowie in der Oststraße 56. Wo auch immer man den Hunger beseitigen will, es gelingt dank sehr großzügiger Füllung der Fladenbrote, die so üppig ist, dass ohne Verwendung von Gabeln eine heillose Kleckerei droht. Die wäre auch deshalb schade, weil die Soßen ausgezeichnet gewürzt sind. Neben Fleisch vom Hühnchen oder vom Kalb stehen natürlich auch vegetarische und vegane Varianten auf der Karte. Weitere Sympathiepunkte verdient sich Ebrahimi durch eine wiederkehrende Charity-Aktion: Zu Heiligabend lädt die Filiale in der Oststraße bedürftige Menschen ein und verteilt kostenlos mit Fleisch und Gemüse gefüllte Brottaschen.