﻿Was Leipziger Experten von Lauterbachs Cannabis-Plänen halten

Was sagen Suchttherapeuten, Ärzte und Unternehmer aus Leipzig zu den Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der Cannabis zum Teil legalisieren will?

Leipzig. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den Besitz von maximal 25 Gramm Cannabis und den Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen legalisieren. Außerdem sollen Anbau und Abgabe der Droge in speziellen Vereinen oder Cannabis-Clubs möglich sein. Was halten Expertinnen und Experten aus Leipzig davon?

Die Club-Idee findet Matthias Rost zwar grundsätzlich gut. „Aber nur wenn ausschließlich dort gekauft und konsumiert wird – dann kann man es kontrollieren“, sagt der Sozialpädagoge und Suchttherapeut von der Diakonie-Jugenddrogenberatung Klick. Die zulässige Menge von 25 Gramm sei zu hoch: „Das geht weit über den normalen Privatkonsum hinaus“, erklärt Rost, „das ist ja schon abhängiger Konsum.“ Und der Privatanbau sei überhaupt nicht kontrollierbar. Der Schwarzmarkt werde über eine Legalisierung nicht zurückgedrängt, prophezeit der Experte. „In den USA sorgen mehr Waffen auch nicht für mehr Sicherheit. Wenn es mehr Quellen gibt, steigt das Angebot.“ Das Geschäft im Untergrund laufe weiter – wegen der günstigeren Preise durch Umgehung von Mindestlöhnen und Steuern. „Ein Teil der Konsumenten wird sich also weiter dort eindecken – und das bei sinkendem Verfolgungsdruck, weil bei einer Kontrolle nicht erkennbar ist, ob jemand legal oder illegal erworbenes Cannabis mit sich führt.“ Auch in Kanada oder Spanien habe der Schwarzmarkt nach der Legalisierung zugenommen. Schließlich sei völlig ungeklärt, wer die Clubs sowie die Herkunft und Qualität der Drogen dort kontrollieren solle, wie man Mehrfachanmeldungen in mehreren Clubs verhindern will und wie der Anbau organisiert werden soll. Für regelmäßige Konsumenten stelle sich die Frage nach Grenzwerten für den Straßenverkehr, mahnt Rost. Denn Cannabis baut sich deutlich langsamer ab – Schwellenwerte werden, anders als beim Alkohol, nicht kurzfristig, sondern dauerhaft überschritten. Vor allem vermisst Rost den Jugendschutz – den er eigentlich noch viel weiter gefasst sehen möchte. Wenn es nach ihm ginge, dann komme eine Freigabe sogar erst mit 25 Jahren infrage. Den Jugendlichen schade allein die Debatte um eine Legalisierung. „Weil jetzt viele glauben, es wäre schon legal. Wir registrieren momentan einen massiven Anstieg bei den Cannabis-Konsumenten. Natürlich wurde auch früher viel gekifft, aber jetzt gibt es kaum noch ein Problem- und Unrechtsbewusstsein.“ Legalisierung führe eben nicht zu weniger Konsum, sagt der Suchttherapeut.

„Wir registrieren momentan einen massiven Anstieg bei den Cannabis-Konsumenten. Natürlich wurde auch früher viel gekifft, aber jetzt gibt es kaum noch ein Problem- und Unrechtsbewusstsein“: Matthias Rost, Sozialpädagoge und Suchttherapeut bei der Diakonie-Jugenddrogenberatung Klick in Leipzig. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Der Jugendschutz ist naturgemäß auch den Kinderärzten besonders wichtig. „Cannabis kann bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu schweren Psychosen führen“, warnt Dr. Melanie Ahaus, Sprecherin des sächsischen Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Ihr Kollege Professor Wieland Kiess verweist auf Daten aus der Leipziger Life-Child-Studie. Die seien bislang vor allem mit Blick auf Alkoholkonsum in jungen Jahren erschreckend, sagt der Direktor der Leipziger Uni-Kinderklinik: 39 Prozent der Neun- bis 18-Jährigen geben an, dass sie manchmal Alkohol trinken. Bei Cannabis sind es nur vier Prozent. Allerdings: Zwischen 2011 und 2021 haben in der Altersgruppe sowohl der Alkohol-, als auch der Cannabiskonsum zugenommen. Für Kiess steht fest, dass dieser Trend mit einer Legalisierung anhalten würde. Dennoch hält er den Schritt grundsätzlich für richtig – wenn der Schutz von Kindern und Jugendlichen beachtet wird. Beim Alkohol sei das leider oft genug nicht der Fall. Kiess erinnert sich an einen Neunjährigen, der bewusstlos in die Klinik kam, weil ihm größere Mengen Whisky verabreicht worden waren. Oder an einen 16-Jährigen, der nach übermäßigem Alkoholkonsum beatmet werden musste. Die Altersgrenze für eine Freigabe von Cannabis müsse so weit wie möglich nach hinten geschoben werden, fordert Kiess.

„Historischer Moment“

Aus einem anderen Blickwinkel blickt das Unternehmen Grünhorn auf die Lauterbach-Pläne. Der nach eigenen Angaben größte deutsche Anbieter von verschreibungspflichtigem Cannabis zu medizinischen Zwecken mit Sitz in Leipzig sieht in der „Entstigmatisierung von Cannabis ein sehr hohes Potenzial für neue verschreibende Ärzte“. Die Zahl der Mediziner, die Cannabis verschreiben, werde sich bei Umsetzung der Lauterbach-Pläne verzehnfachen, glaubt Grünhorn-Gründer Stefan Fritsch. „Nach Jahrzehnten der Prohibition erleben wir in Deutschland endlich einen historischen Moment“, so der Unternehmer.