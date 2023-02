﻿Was passiert demnächst in der Leipziger Gorkistraße und der Dieskaustraße?

In der Gorkistraße und in der Dieskaustraße beginnen demnächst komplexe Bauvorhaben. Die Stadt stellt sie den Bürgerinnen und Bürgern vor – aber nur digital.

Baumaßnahmen in der Gorkistraße zwischen Löbauer Straße / Volksgartenstraße in Leipzig

Leipzig. Wer an der Gorkistraße wohnt oder an der Dieskaustraße, kann sich an diesem Donnerstag sozusagen aus erster Hand über die in noch diesem Jahre geplanten Baumaßnahmen erkundigen und seine Fragen stellen. Die Stadt und die Leipziger Gruppe informieren an dem Tag jeweils in digitalen Bürgerinformationsveranstaltungen zu den Plänen für die zwei komplexen Straßenbaumaßnahmen.

Gorkistraße: Bis Ende 2024 Baustelle

Um 17 Uhr startet zunächst die Veranstaltung zum grundhaften Ausbau der Gorkistraße. Wie berichtet, soll die zwischen Kohlweg und Ossietzkystraße umgebaut werden. „Vorgestellt werden der Bauablauf und die Verkehrsführung während der geplanten Bauzeit vom 28. März bis voraussichtlich Ende 2024“. teilte die Stadt mit. Die Veranstaltung wird live im Internet gestreamt. Zum Stream gelangen Anwohner und Interessierte über die Baustellenseite www.leipzig.de/gorkistrasse. Die Veranstaltung werde zudem aufgezeichnet und stehe zusammen mit allen wichtigen Informationen zur Baumaßnahme später online zur Verfügung, heißt es.

Dieskaustraße: Bis Ende 2026 Baustelle

Ab 19 Uhr geht es dann um die Dieskaustraße, die zwischen Brückenstraße und Antonienstraße umgebaut wird. „Auf der knapp 2,5 Kilometer langen Strecke werden ab Juli 2023 bis voraussichtlich Ende 2026 abschnittsweise die Fahrbahnen und Gehwege, Gleise und Leitungen erneuert“, so die Stadt. Ab 3. Juli bis voraussichtlich November soll es zunächst um den Abschnitt Brückenstraße bis Huttenstraße gehen. Der Stream zur Veranstaltung soll unter www.leipzig.de/dieskaustrasse abrufbar sein, auch diese Veranstaltung werde aufgezeichnet und stehe im Nachgang zusammen mit allen wichtigen Informationen zur Baumaßnahme online zur Verfügung, so das Rathaus.

Fragen zur Gorkistraße können an gorkistrasse@leipzig.de, zur Dieskaustraße an dieskaustrasse@leipzig.de gesendet werden und sollen wenn möglich während der Veranstaltung, sonst später per E-Mail beantwortet werden, heißt es.